‏ أفضل 7 حلول لمشكلة تعطل كاميرا هاتف الأندرويد

يُمكن أن تحولك الكاميرا الموجودة على هاتفك الأندرويد إلى مصور فوتوغرافي في ‏أي وقت وفي أي مكان ولكن ماذا لو تعطلت كاميرا هاتف الأندرويد وجعلتك تفوت ‏أهم اللحظات الحاسمة ومنعتك من التصوير، فإذا كان تطبيق الكاميرا على هاتفك ‏يعمل بشكل بطيء فأنت بحاجة إلى جعله أسرع من خلال إتباع مجموعة من الحلول ‏التي تساعد في حل تعطل كاميرا هاتف الأندرويد ‎

‎كيفية حل تعطل كاميرا هاتف الأندرويد

من أكثر المشاكل شيوعًا تأخر الكاميرا أو تعطلها بشكل غير متوقع وبدون سبب ‏واضح ولكن لحسن الحظ أن هناك عدد من الخطوات التي يمكنك إتباعها لحل مشكلة ‏تعطل كاميرا هاتف الأندرويد‎

غلق التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

يوفر نظام أندرويد ميزة عمل التطبيقات في الخلفية حتى تقوم بإيقافه حيث يتم تشغيل ‏تطبيق أو أكثر من هذه التطبيقات في الخلفية مما يؤدي إلى استنزاف ذاكرة الهاتف ‏بشكل كبير مما يؤدي إلى تعطل كاميرا هاتف الأندرويد ، لذا فإن كانت ‏تلك التطبيقات غير ضرورية فيمكنك إغلاقها، وإليك خطوات غلق التطبيقات ‏المستخدمة مؤخرًا‎:‎

السحب لأعلى من أسفل الشاشة والتوقف حتى منتصف الشاشة‎.‎

السحب لأعلى على التطبيقات لإغلاقها‎.‎

إيقاف بعض إعدادات الكاميرا ‏

يأتي تطبيق كاميرا هاتف الأندرويد بالعديد من الميزات والحيل التي قد تكون مفيدة ‏ولكن من المفترض أن يساعد تعطيل الميزات الأقل فائدة في جعل التطبيق أكثر ‏استجابة، كل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية‎:‎

فتح تطبيق كاميرا هاتفك والنقر على علامة الترس في أعلى اليسار وذلك لفتح قائمة ‏الإعدادات‎.‎

إيقاف تشغيل المفتاح بجوار خيار مُحسن الصورة‎ Scene optimizer ‎و مسح ‏الرموز‎ QR ‎والموقع الجغرافي‎.‎

الانتقال إلى تنسيقات الصور ومن ثُم إيقاف تشغيل خيار نسخ‎ RAW ‎

إعادة تشغيل تطبيق الكاميرا ومعرفة ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها أم لا.‏

إخلاء مساحة التخزين

إذا كانت مساحة التخزين على هاتفك منخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أثناء حفظ ‏الصور أو مقاطع الفيديو على هاتفك حيث توصي جوجل بتوفير مساحة 10% من ‏إجمالي مساحة التخزين وذلك لتجنب حدوث أي تباطؤ، وإليك خطوات إخلاء مساحة ‏التخزين‎:‎

فتح تطبيق الإعدادات ومن ثم الانتقال إلى البطارية والجهاز‎ Battery and ‎device care ‎‏ للتحقق من مساحة تخزين هاتفك‎.‎

حاول إخلاء بعض مساحة التخزين عن طريق تحديد الملفات الكبيرة أو إزالة ‏التطبيقات أو الألعاب الغير مرغوب فيها، كما يمكنك التفكير في نقل بعض ملفاتك إلى ‏التخزين السحابي.‏

إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة ‏‎ POWER SAVER MODE‏ ‏

عند تفعيل ميزة وضع توفير الطاقة يقوم هاتفك بالحد من استخدام البطارية مما يعني ‏عمر أطول للبطارية ولكن مع ذلك قد تحتاج إلى تعطيله في حالة كنت تواجه مشكلة ‏في تطبيق كاميرا هاتف الأندرويد مثل تأخير الاستجابة عند فتح الكاميرا، ولتجنب ‏مثل تلك المشاكل عليك تعطيل وضع توفير الطاقة من خلال إتباع الخطوات التالية‎:‎

فتح تطبيق الإعدادات من على هاتفك‎.‎

النقر على إعدادات البطارية‎.‎

إيقاف المفتاح بجوار خيار توفير الطاقة‎.‎

تعديل سرعة المعالج (هواتف سامسونج فقط)‏

إذا كان تطبيق الكاميرا على هاتف سامسونج لا يعمل بشكل صحيح، يمكنك محاولة ‏تعديل سرعة المعالج على هاتفك وذلك لتسريع الأداء، وإليك الخطوات‎:‎

تشغيل تطبيق الإعدادات على هاتف سامسونج‎.‎

الانتقال إلى إعدادات البطارية‎.‎

الضغط على سرعة المعالج وتحديد خيار عالي ‏‎ High‏ ‏

يمكنك ضبط سرعة المعالج على خيار الحد الأقصى ولكن قد يتسبب ذلك في ارتفاع ‏درجة حرارة الهاتف واستنزاف البطارية بشكل سريع إلى حد ما.‏

حذف ذاكرة التخزين المؤقتة للكاميرا

تطبيق الكاميرا مثل أي تطبيق آخر يقوم بجمع بيانات ذاكرة التخزين المؤقت أثناء ‏الاستخدام وعند حدوث تلف في تلك الذاكرة قد يؤثر ذلك على أداء تطبيق الكاميرا لذا ‏يمكنك تجربة مسح ذاكرة التخزين المؤقتة لمعرفة ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إصلاح ‏مشكلة تأخر استجابة الكاميرا، وإليك الخطوات‎:‎

الضغط لفترة طويلة على أيقونة تطبيق الكاميرا ومن ثم النقر على علامة‎ I ‎من ‏القائمة المنبثقة‎.‎

النقر على خيارات التخزين ثم الضغط على خيار مسح ذاكرة التخزين المؤقت‎.‎

إعادة تشغيل الكاميرا ومعرفة ما إذا كان لا يزال بطيئا.‏

إعادة ضبط إعدادات الكاميرا

ربما تكون قد تلاعبت في إعدادات الكاميرا وبدلًا من التراجع عن هذه التغييرات ‏بشكل يدوي يمكنك إعادة تعيين إعدادات الكاميرا بإتباع الخطوات التالية لتجنب تعطل كاميرا هاتف الأندرويد ‎:‎

فتح تطبيق الكاميرا والنقر على أيقونة الترس في أعلى اليسار لفتح الإعدادات‎.‎

التمرير لأسفل والنقر على خيار تعيين الإعدادات والضغط على إعادة التعيين ‏للتأكيد.‏

تأتي الهواتف الذكية بأفضل عدسات كاميرا لذا لا تجعل لحظة هامة تفوتك نتيجة ‏تأخير استجابة الكاميرا بل عليك اتباع الخطوات أعلاه وإصلاح مشكلة تعطل كاميرا ‏هاتف الأندرويد .‏