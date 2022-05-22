شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى يعمل على "مزج" قوائم التشغيل مع نجوم K-pop والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سبوتيفاي أنها توسع ميزة تشغيل القوائم لتشمل فناني K-pop، هذا يتضمن boyband BTS الضخم، وذلك بعد تقديم قوائم التشغيل الخاصة بها في العام الماضي، وتعد قوائم تشغيل Blend في Spotify طريقة سهلة للمستخدمين لإنشاء قوائم تشغيل مشتركة بناءً على تفضيلات الاستماع لكل مستخدم.

وفقا لبعض تقارير فإن كيبوب هو نوع من موسيقى البوب التي نشأت في كوريا الجنوبية التي تتميز بمجموعة واسعة من العناصر السمعية والبصرية.

في مارس أصدرت الشركة تحديثات لميزة اكتشاف الموسيقى التي تتضمن القدرة على "الاندماج" مع ما يصل إلى 10 أشخاص أو مع فنانين موسيقيين، هذا التوسيع الجديد للكيبوب هو مثال على هذا الأخير حسبما نقل موقع The verege.

يضم فنانو K-pop Blend BTS و Stray Kids وENHYPEN وTOMORROW X TOGETHER وNmixx وAB6IX. ستعمل الميزة على مزج مساراتك المفضلة مع تلك الخصية.

ولن تكون ميزة سبوتيفاي إذا لم تتضمن بعض البيانات أيضًا، بعد دمج قوائم التشغيل، يمكنك الحصول على "بطاقة مشاركة" تعرض نتائج "مطابقة الذوق" التي تحدد الأغاني المشتركة بينكما، يمكن بعد ذلك مشاركة البطاقات على إنستجرام أو فيسبوك أو سناب شات أو تويتر.

وجزء من سبب تحول ال K -pop إلى ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة هو حقيقة أن الفرق الموسيقية نشطة بشكل لا يصدق على الإنترنت.

ويتم تشجيع الآيدولز على التفاعل مع المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي بدورها تشجع العلاقات الاجتماعية مع المعجبين، تندمج ميزة Blend في سبوتيفاي بشكل جيد في تلك الديناميكية، لأنها تخلق إحساسًا بأنك تعرف شيئًا ما عن مجموعة معينة أو آيدول.