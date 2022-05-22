شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إخفاء مدة كتابة رسالة عن مستقبلها على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المفترض أن تكون ميزة الكتابة في واتساب مفيدة ولكنها قد تكون أيضًا مصدر إزعاج في المواقف الحساسة، قد تؤدي كتابة رسالة طويلة وخطيرة إلى قلق الشخص على الطرف الآخر.

وربما ترغب في الانقضاض فجأة، بدلاً من تحذير جهاز الاستقبال من أن رسالة طويلة قادمة.

مهما كان السبب، هناك خدعة بسيطة تسمح لك بشكل أساسي بإيقاف الكتابة على واتساب.

إنه ليس مفتاحًا رسميًا في التطبيق على هذا النحو، ولكنه حل ذكي على الإطلاق حسبما نقل موقع ذا صن.

كل ما عليك فعله هو ضبط نفسك على وضع الطيران - أو وضع الطائرة كما تسميه Apple على iPhone.

يحظر وضع الطيران جميع الاتصالات.

هذا يعني أن واتساب لا يمكنه نقل حقيقة أنك تكتب إلى الشخص الموجود على الطرف الآخر.

لذا قم بتشغيل وضع الطيران وانتقل إلى WhatsApp.

قد تظهر رسالة تطلب منك إيقاف تشغيل وضع الطيران - ما عليك سوى النقر على "موافق" لتجاهل ذلك.

اكتب رسالتك دون علم أي شخص واضغط على إرسال.

ثم ما عليك سوى إيقاف تشغيل وضع الطيران.

بمجرد أن تعيد بياناتك و / أو WiFi إنشاء اتصال، ستنتقل رسالة واتساب.

قد تضطر إلى فتح واتساب لإجبار التطبيق على دفعه.

ولكن بمجرد الانتهاء سترسل الرسالة ولن يعرف أحد أنها قادمة.