شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 اختصارات "كيبورد" مفيدة على الكمبيوتر لاستخدام "واتس آب ويب".. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر
وهناك اختصارات معينة للوحة المفاتيح تجعل استخدام النظام الأساسي أكثر سهولة. تكون هذه الاختصارات مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعمل بدون ماوس، وإليك بعض اختصارات لوحة مفاتيح WhatsApp Web التي يجب أن تعرفها:
يمكن للمستخدمين أرشفة الدردشة بالضغط على Ctrl + Alt + Shift + E.
تثبيت الدردشةلتثبيت دردشة في WhatsApp، يمكن للمستخدمين الضغط على: Ctrl + Alt + Shift + P.
البحث في الدردشةإذا كنت تريد البحث عن دردشة في WhatsApp Web ، فاضغط على: Ctrl + Alt + Shift + F
يمكن للمستخدمين كتم صوت الدردشة بالضغط على Ctrl + Alt + Shift + M.
لحذف دردشة في WhatsApp ، اضغط على: Ctrl + Alt + Backspace
يمكن للمستخدمين بدء مجموعة جديدة بالضغط على: Ctrl + Alt + Shift + N
للتحقق والملف الشخصي وحول المعلومات التي يجب على المستخدمين الضغط عليها: Ctrl + Alt + P.
يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة الإعدادات بالضغط على: Ctrl + Alt + ، (فاصلة)
لتمييز محادثة غير مقروءة، يجب على المستخدمين الضغط على: Ctrl + Alt + Shift + U