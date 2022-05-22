شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 اختصارات "كيبورد" مفيدة على الكمبيوتر لاستخدام "واتس آب ويب".. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد "واتس آب ويب" أداة مهمة لاستخدام واتس آب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث تسهل نسخة الويب من WhatsApp الوصول إلى معظم ميزات نظام المراسلة الفورية على شاشة أكبر حتى عندما لا يكون هاتفك الذكي في الجوار المباشر.

وهناك اختصارات معينة للوحة المفاتيح تجعل استخدام النظام الأساسي أكثر سهولة. تكون هذه الاختصارات مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعمل بدون ماوس، وإليك بعض اختصارات لوحة مفاتيح WhatsApp Web التي يجب أن تعرفها:

- أرشفة الدردشة يمكن للمستخدمين أرشفة الدردشة بالضغط على Ctrl + Alt + Shift + E.

تثبيت الدردشةلتثبيت دردشة في WhatsApp، يمكن للمستخدمين الضغط على: Ctrl + Alt + Shift + P.

- كتم الصوت يمكن للمستخدمين كتم صوت الدردشة بالضغط على Ctrl + Alt + Shift + M.

- حذف الدردشة لحذف دردشة في WhatsApp ، اضغط على: Ctrl + Alt + Backspace

- مجموعة جديدة يمكن للمستخدمين بدء مجموعة جديدة بالضغط على: Ctrl + Alt + Shift + N

- رؤية الملف الشخصي والمعلومات للتحقق والملف الشخصي وحول المعلومات التي يجب على المستخدمين الضغط عليها: Ctrl + Alt + P.

- الإعدادات يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة الإعدادات بالضغط على: Ctrl + Alt + ، (فاصلة)

- وضع علامة كغير مقروءة لتمييز محادثة غير مقروءة، يجب على المستخدمين الضغط على: Ctrl + Alt + Shift + U

البحث في الدردشةإذا كنت تريد البحث عن دردشة في WhatsApp Web ، فاضغط على: Ctrl + Alt + Shift + F