تسريبات Xiaomi Mi Band 7 وميعاد اطلاقها المتوقع

Xiaomi Mi band 7 سوار شاومي الذكي المتوقع اصداره في وقت قريب، اساور شاومي الذكية من المنتجات المميزة في عالم الأجهزة القابلة للإرتداء، أعني لقد جربناها بالفعل ولدينا مراجعة لسوار Mi Band 4 على موقعنا وقتما صدر، شاومي تحل مشاكل السوار كل فترة بشكل جيد وكل اصدار يحمل تطورًا عن الذي يسبقه، الجيل الجديد من السوار الذكي سيصدر في وقت قريب في الصين، تحديدًا يتوقع ان يصدر يوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وبعدها بأيام يتم اطلاقه عالميًا، دعنا نتحدث عنه قليلًا

سوار Xiaomi Mi Band 7

متوقع ان يُطلق يوم 24 مايو الجاري عام 2022، سوار سيحمل نفس تصميم سوار العام الماضي بالشكل البيضاوي المستطيل، لكن هذا العام بشاشة أكبر من العام الماضي، العام الماضي الشاشة كان سوار Mi Band 6 بحجم 1.56 بوصة، هذا العام السوار سيحمل شاشة بحجم 1.62 بوصة، وبناء على ما نشرته شاومي على موقع Weibo فالسوار لن يتغير تصميمه، كنا نأمل ان تغير شاومي التصميم وتتجه الى تصميم وحجم مماثلين لسوار Honor Band 6 وهذا لن يحدث للأسف.

سائر المميزات الأخرى متوقعة في هذا السوار من مستشعرات لمعدلات النبض ومستشعرات لقياس نسبة الأكسجين في الدم ومزايا تتبع النوم ومستويات التوتر والقلق، بالطبع مع امكانية تتبع الخطوات الخاصة بك واستعمال السوار في تتبع الرياضة والتمارين المختلفة التي تمارسها، وأخيرًا ميزة الـNFC التي ستصبح ميزة حصرية لبعض الأسواق كالعادة، السعر كما هو لن نتوقع ان يزيد عن سعر الـMi Band 6 الحالي، نحن في انتظار اطلاق السوار وهل يوجد هناك أي شيء جديد عنه في الفترة القادمة.

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