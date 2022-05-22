شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تطلق برنامجًا بقيمة 3.5 مليار دولار لتطوير تقنية إزالة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية برنامجا جديدا لتمويل أربعة مشاريع واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد يمكنها إزالة ثاني أكسيد الكربون من الهواء، واستثمار 3.5 مليار دولار في تقنية ناشئة تقول إدارة بايدن إنها ضرورية لتحقيق هدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية. بحلول منتصف القرن.

وأصدرت الوكالة إشعارًا رسميًا تقول فيه إنها ستمول برنامجًا بقيمة 3.5 مليار دولار تم إنشاؤه بموجب قانون البنية التحتية للحزبين لعام 2021 والذي من شأنه أن ينشئ أربعة محاور إقليمية لالتقاط الهواء المباشر لتحفيز النشر الواسع للتكنولوجيا ونقل ثاني أكسيد الكربون والبنية التحتية للتخزين.

وأصدرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرًا الشهر الماضي قال إن العالم سيحتاج إلى تقنيات "إزالة ثاني أكسيد الكربون" - بدءًا من زراعة الأشجار التي تمتص الكربون لتنمو ، إلى التقنيات المكلفة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء إلى تلبية الأهداف العالمية للحد من تغير المناخ.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم: "أوضح تقرير المناخ الأخير للأمم المتحدة أن إزالة التلوث الكربوني الموروث من الهواء من خلال التقاط الهواء المباشر وتخزينه بأمان هو سلاح أساسي في معركتنا ضد أزمة المناخ"، واكتسبت تقنية إزالة الكربون اهتمامًا واستثمارًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وهناك ثلاثة مشاريع رئيسية لالتقاط الهواء المباشر قيد التطوير ظهرت في أمريكا الشمالية وأوروبا ولكنها تمتص فقط كميات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء حاليًا.

وفي وقت سابق من هذا العام ، أطلقت شركات التكنولوجيا Google و Shopify و Meta و Stripe صندوقًا بقيمة مليار دولار لشراء أرصدة لإزالة الكربون على مدار العقد المقبل كطريقة لتحفيز النشر السريع للتكنولوجيا، وعرض الملياردير إيلون ماسك العام الماضي على المخترعين 100 مليون دولار كجائزة مالية لتطوير تقنيات جديدة لإزالة الكربون.

وقالت وزارة الطاقة إنه بحلول منتصف القرن ، سيلزم نشر إزالة الكربون بمقياس غيغا طن ، مما يعني أنها ستحتاج إلى أن تكون قادرة على عزل ما يعادل الانبعاثات من حوالي 250 مليون سيارة مدفوعة في عام واحد.