شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية مسح ملفات تعريف الارتباط على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد سئمت من تتبعك بواسطة ملفات تعريف الارتباط المزعجة عبر الإنترنت، فقد يكون الوقت قد حان لإخراجها جيدًا.

تستخدم مواقع الويب ملفات تعريف الارتباط للحصول على فكرة أفضل عن هويتك وماذا تهتم به.

كل شيء مجهول ولكن هذا يعني أنه يمكنهم إنشاء ملف تعريف لك لتظهر لك إعلانات مخصصة، لذلك إذا كنت تجري بعض الأبحاث حول العطلات، فيمكنك المراهنة على بدء ظهور الإعلانات المتعلقة بالعطلات حسبما نقل موقع TheSun.

ملفات تعريف الارتباط هي في الأساس معرّفات صغيرة تلتقطها أثناء زيارتك للمواقع، وهناك طريقة لتوضيحها - على الرغم من أنه سيتعين عليك القيام بذلك بشكل روتيني لإبعادهم عن قضيتك.

من المهم ملاحظة أن ملفات تعريف الارتباط مفيدة جدًا في بعض الأحيان، تستخدمه المواقع لتذكرك، لذا يمكنك توفير الوقت - على سبيل المثال، إذا أضفت شيئًا ما إلى عربة التسوق وذهبت إلى موقع آخر.

لذلك إذا قمت بمسح ملفات تعريف الارتباط، فلن تفقد جانب تتبع الإعلانات للأشياء فحسب، بل ستفقد أيضًا الأجزاء المفيدة، ولمسح ملفات تعريف الارتباط على Android، انتقل إلى Google Chrome وافتح قائمة الإعدادات.

انتقل إلى السجل وانقر على مسح بيانات التصفح.

لا تحتاج إلى حذف كل المحفوظات ما لم ترغب في ذلك.

لذلك ما عليك سوى اختيار ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع.

تأكد من ضبط النطاق الزمني على كل الوقت أيضًا.

وللإنهاء انقر على "محو بيانات التصفح" في الأسفل.