بقيمة 5.5 مليار دولار.. هيونداي تعتزم بناء أول مصانعها للسيارات الكهربائية في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 صباحاً - أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عزمها استثمار مبلغ 5.54 مليار دولار في أول مصنع لها للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا في الولايات المتحد.

وبهذه الخطوة تنضم هيونداي إلى جنرال موتورز وفورد وفولكس فاغن وغيرها من شركات السيارات العالمية التي تسعى لإزاحة تيسلا من على عرش التفرد بمجال السيارات الكهربائية.

وتعتزم شركة صناعة السيارات، التي تتخذ من سيول مقرا لها، بناء المصنع على موقع تبلغ مساحته 2923 فدانًا في مقاطعة بريان، في جورجيا، بالقرب من مدينة سافانا الساحلية، حيث سيبدأ الإنتاج هناك في النصف الأول من 2025.

ومن المتوقع أن تنتج المنشأة 300 ألف مركبة سنويًا وأن توظف أكثر من 8 آلاف عامل عندما تعمل بكامل طاقتها.

أول مصنع في أميركا

أوضح الرئيس التنفيذي، أويسون تشونغ، في ملاحظات، أنه “لطالما احتلت الولايات المتحدة مكانة مهمة في الاستراتيجية العالمية للمجموعة، وهيونداي متحمسة للشراكة مع ولاية جورجيا لتحقيق الانتقال الكهربائي والاستدامة في الولايات المتحدة”.

وأضاف “ستكون المنشأة أول مصنع سيارات كهربائية مخصص لشركة هيونداي في أميركا الشمالية”.

تأتي خطة الاستثمار في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بالتزامن مع إعلانات مماثلة قامت بها شركتا جنرال موتورز وفورد اللتان تعتزمان أيضًا ضخ مليارات الدولارات في مصانع جديدة موسعة لإنتاج السيارات الكهربائية وسط ضغوط لتقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ من السيارات والشاحنات.

كما تهدف الشركة لأن تصبح ضمن أكبر 3 بائعي مركبات كهربائية في الولايات المتحدة بحلول 2026 وزيادة مبيعاتها من السيارات التي تعمل بالبطاريات إلى 3.2 مليون وحدة سنويًا بحلول 2030.

يذكر أن تيسلا باعت بالفعل حوالي مليون سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية في 2021 وبلغت قيمة مبيعاتها من المركبات الكهربائية 75% في الولايات المتحدة العام الماضي.

تسير هيونداي على نهج شركة ريفيان الناشئة التي أعلنت أواخر العام الماضي عن خططها لتصنيع سيارات كهربائية في جورجيا في منشأة جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مقاطعتي مورغان والتون شرقي أتلانتا.

بايدن يزور كوريا الجنوبية

تأتي هذه الأخبار في اليوم نفسه الذي بدأ فيه الرئيس جو بايدن زيارته الرسمية الأولى لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، حيث يحاول الرئيس الأميركي دفع عجلة إنتاج الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية ومبيعاتها قدمًا، بهدف خفض انبعاثات الكربون وزيادة التصنيع المحلي.

وأكدت هيونداي هذا الأسبوع أنها تخطط لإنفاق 16.5 مليار دولار حتى نهاية العقد لتوسيع أعمالها العالمية في مجال السيارات الكهربائية.

حضر الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي، جاي تشانغ، والرئيس ومدير العمليات، خوسيه مونيوز، حفل توقيع أبرم الجمعة في مقاطعة بريان مع حاكم جورجيا، بريان كيمب. تقوم هيونداي بالفعل بتصنيع سيارات للولايات المتحدة في ألاباما وقالت إنها ستقدم تفاصيل إضافية حول إنتاج البطاريات في جورجيا في وقت لاحق.

كما أنه من المحتمل أن توفر حزم البطاريات المصنوعة هناك أيضًا سيارات كهربائية منتجة في ويست بوينت، جورجيا، بواسطة كيا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيونداي.

ارتفعت أسهم هيونداي بنسبة 2.5% لتغلق عند 186500 وون (146.38 دولار) في سيول الجمعة.