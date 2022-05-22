شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty Warzone 2 تحصل على أربع خرائط من Modern Warfare 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون الإصدار الثاني من Call of Duty: Warzone قيد التطوير، حيث تلقى اللاعبون والمتحمسون بالفعل الكثير من المعلومات حول هذا العنوان عبر التسريبات والشائعات، وستشمل Call of Duty: Warzone 2 القادمة أربع خرائط من اللعبة القديمة Modern Warfare 2 ، وفقًا لتقرير صادر عن IGN India.

ويذكر التقرير أيضًا أنه سيتم توسيع هذه الخرائط الأربع لتصبح نقاط اهتمام، لكن لا يكشف التقرير عن الأسماء النهائية للنقاط المهمة ولكن من المتوقع أن يكون بعضها جزءًا من اللعبة القادمة.

خرائط Modern Warfare 2 الأربعة الخريطة الأولى المتوقع إضافتها إلى Call of Duty: Warzone 2 من Modern Warfare 2 هي Highrise، وستُطلق على هذه الخريطة اسم "Modern City" في Warzone 2 ومن المرجح أن تتضمن مبانٍ شاهقة وكبيرة ذات مناظر طبيعية على طراز المدينة.

بعد ذلك ، يمكن أن تحصل اللعبة القادمة أيضًا على خريطة Quarry التي ستتم إضافتها إلى اللعبة باسمها الأصلي، أما الخريطة الثالثة التي ستكون أيضًا نقطة اهتمام في اللعبة القادمة هي خريطة Afgan، وسيتم وضعها في منتصف خريطة اللعبة وستطلق عليها "الكهوف"، وأخيرًا ، ستحصل Warzone 2 أيضًا على خريطة المحطة الطرفية والتي ستصبح "المطار" الجديد في العنوان القادم ..

جميع النقاط المهمة المتوقعة في Warzone 2 من المتوقع أن تكون النقاط المهمة في اللعبة - Oasis ، Wartorn ،Quarry (الاسم الأصلي Quarry)، Oilfield ،Modern City (الاسم الأصلي Highrise)، الكهوف (الاسم الأصلي Afgan)، Dam ،Marshes ،Harbour ،Sira ،Observatory ،Mountain بلدة (يُفترض أنها Fevela)Graveyard ،Oldtown ، Shipwreck ،Fishtown ،Fort and Airport (الاسم الأصلي المحطة الطرفية).

نظام الحصون الجديديذكر التقرير أيضًا أنه تمت إضافة نظام Strongholds الجديد إلى اللعبة، ستعمل هذه المعاقل كمحطات شراء على الخريطة والتي سيتم تصنيفها وفقًا لأحجامها وستنتشر أيضًا عبر الخريطة بأكملها.