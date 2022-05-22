شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة لحل الأخطاء الفادحة فى شحن آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك خدعة يدوية لجهاز آيفون تعمل على حل واحدة من أسوأ الأخطاء الفادحة في الشحن، حيث يشحن معظم المستخدمين أجهزة آيفون الخاصة بهم بشكل شبه يومى، ولكن إذا كان لديك جهاز آيفون لسنوات، فربما تكون قد واجهت مشكلة فشل الشحن.

ربما نسيت تشغيل التيار الكهربائي أو ربما لم يتم توصيل كبل USB بالمحول بشكل صحيح.

من المحتمل أنك لم تقم بتأمين شاحن لاسلكي بشكل صحيح، أو أدخل كابل Lightning بالكامل.

قد تعني أي من هذه المشكلات أنك تستيقظ في الصباح بدون شحن iPhone.

لحسن الحظ هناك طريقة لتجنب هذا السيناريو تمامًا.

يمكنك جعل Siri يتحدث بصوت عالٍ عند توصيل هاتفك الذكي.

وستتحدث أيضًا عند فصله.

بهذه الطريقة ستعرف أن جهاز iPhone الخاص بك متصل بالتأكيد بشكل صحيح عند توصيله.

وإذا تم فصله عن طريق الخطأ فسيتم تنبيهك أيضًا.

إنه يعمل باستخدام Siri Shortcuts، وهي ميزة جديدة نسبيًا تمت إضافتها مع تحديث iOS 14.

كيفية إعداد إعلانات شحن Siri على iPhone

أولاً ، تأكد من تشغيل أحدث إصدار من iOS في الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج بحسب تقرير موقع ذا فيرج.

ثم افتح تطبيق اختصارات Apple.

انتقل إلى Automation ثم انقر فوق علامة الجمع في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر إنشاء أتمتة شخصية.

قم بالتمرير لأسفل القائمة للعثور على الشاحن ثم اختر التحقق من الاتصال والتحقق من قطع الاتصال.

الآن اضغط على التالي ثم انتقل إلى إضافة إجراء.

اختر Speak Text واضغط عليه ثم اضغط على منطقة "Text" الباهتة لإضافة كلمات.

هذه الكلمات هي ما سيقوله Siri بصوت عالٍ ، لذا ضع في اعتبارك إضافة شيء مثل "شحن iPhone".

الآن انقر فوق التالي مرة أخرى ثم قم بإيقاف تشغيل "السؤال قبل التشغيل".

قم بالتأكيد باستخدام "لا تسأل" عندما تظهر النافذة المنبثقة أيضًا.

ويمكنك أيضًا إلغاء تحديد "Notify when Run" لإيقاف التنبيهات عديمة الفائدة.

انقر فوق تم وتكتمل العملية.

سيتحدث Siri الآن عندما يكون جهاز iPhone متصلاً بشاحن أو مفصولاً عنه.