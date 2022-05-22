شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على 51% من حصة السوق في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2022، وتفيد شركة Canalys، وهي منظمة عالمية لتحليل سوق التكنولوجيا أن الشحنات ارتفعت بنسبة 4٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، ومع هذا المكاسب وتفوقت شركة أبل على منافسيها في الولايات المتحدة.

وارتفعت حصة أبل في السوق بنسبة 51٪ في أمريكا الشمالية بنسبة 19٪ عن العام الماضي، وساعدت مبيعات iPhone 13 الكبيرة أبل على تحقيق ذلك، ونقلت شركة أبل مخزونها إلى أمريكا الشمالية بسبب حالة عدم اليقين في السوق الدولية ، كما يقول Canalys، ومن خلال إكمال الطلبات المسبقة ، اكتسبت حصة في السوق، كما تتوقع أيضًا أن يتمتع iPhone SE من أبل ، بخياراته المعقولة التكلفة ، بإمكانيات كبيرة.

وعلى الرغم من منتجاتها المتنوعة ، فقد زادت Samsung حصتها في السوق إلى 27٪، وعلى الرغم من الجهود الأخيرة ، فإن أجهزة Pixel من Google بالكاد تمثل 3٪ من السوق، ومع ذلك ، يمكن لسلسلة Pixel 7 القادمة و Pixel 6a و Pixel Watch و Pixel Buds Pro تغيير ذلك ، وفقًا لـ Canalys.