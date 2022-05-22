شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: الإصدار التجريبي من Android 13 يدعم أجهزة عرض "كتابة برايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف جعل الأمر أكثر ملاءمة لقراء برايل لاستخدام النظام الأساسي ، أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أن Android 13 Beta سيوفر دعمًا أصليًا لشاشات برايل.

وقالت الشركة إنها تسهل على قراء برايل استخدام Android، وصرحت الشركة في منشور لها على مدونة: "متوفر في الإصدار التجريبي التالي من Android 13 في غضون أسابيع قليلة ، وقد بدأنا في بناء دعم خارج الصندوق لعروض برايل في Talkback ، قارئ الشاشة الخاص بنا داخل Android".

وأضافت: "إن شاشة برايل القابلة للتحديث هي جهاز كهربائي ميكانيكي ينتج أنماط برايل عن طريق رفع دبابيس مستديرة من خلال ثقوب في سطح مستو، ويستخدم مستخدمو الكمبيوتر المتعلمون بطريقة برايل شاشة برايل لقراءة نقاط برايل التي تمثل النص".

ومع الشاشة ، يمكن للمستخدمين أيضًا كتابة طريقة برايل، وتساعد هذه الأجهزة الأشخاص المصابين بالصمم والمكفوفين في الوصول إلى الهواتف المحمولة ، كما تساعد المكفوفين في استخدام هواتفهم بصمت.

وذكرت جوجل أنه في السابق ، قام الأشخاص بتوصيل أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد بشاشات برايل باستخدام تطبيق BrailleBack ، والذي يتطلب تنزيلًا منفصلاً من متجر Play ، أو استخدموا لوحة مفاتيح افتراضية داخل Talkback بدلاً من جهاز مادي.

ومع هذا التحديث الجديد ، لا توجد عمليات تنزيل إضافية ضرورية لاستخدام معظم شاشات برايل، ويمكن للأشخاص استخدام أجهزة عرض برايل للوصول إلى العديد من نفس الميزات المتوفرة مع Talkback.