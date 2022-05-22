شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق خدمة جديدة لمساعدتك على تخطى "الإنترفيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل باستمرار على تحديث أدواتها لتقديم أحدث التقنيات لعملائها، والآن في أحدث تطور، أطلق محرك البحث العملاق خدمة جديدة ستساعد الأشخاص على الاستعداد لمقابلات العمل، حيث تحمل الخدمة اسم Interview Warmup.

وتستخدم شركة التكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمساعدة المتقدمين في الاتجاه الصحيح حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة، وتدعو الأداة المرشحين إلى زيادة مهاراتهم واكتساب الثقة من خلال الحصول على رؤى حول الأسئلة المتعلقة بالوظيفة وإجاباتها، وقد تم تصميم الأداة في الأصل لمساعدة جوجل Career Certificate في التعلم وهي الآن مفتوحة لأي شخص يبحث عن وظيفة، وتعد هذه الميزة جزء من Grow Google.

كيف يعمل؟ بمجرد النقر فوق الزر "بدء التدريب" على الموقع ، سينقلك إلى صفحة جديدة بها حقول وظيفية مختلفة، اختر المهنة التي تختارها.

بمجرد اختيارك مجالًا ، ستحصل على خيار الإجابة على خمسة أسئلة مقابلة. بمجرد الانتهاء ، ستتمكن من مراجعة إجاباتك واكتشاف الأفكار.

لديك أيضًا خيار رؤية جميع الأسئلة مرة واحدة.

تغطي الأسئلة المطروحة الخلفية والظرفية والتقنية ، مع الاستفادة من تحويل النص إلى كلام طوال التجربة.