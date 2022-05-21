شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تجرى اختبارات على ألعاب الفيديو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن أن منصة الفيديوهات القصيرة تيك توك وشركتها الأم ByteDance تجريان اختبارات على ألعاب الفيديو في فيتنام. تتألف مجموعة الاختبار في الغالب من المستخدمين الشباب - على وجه التحديد، المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - لأنهم أكثر ذكاءً من الأجيال الأكبر سنًا وفقا لما نقلته رويترز عن 4 مصادر مطلعة على الأمر.

قالت تيك توك إن مشروع الألعاب الخاص بها سيبدأ صغيرًا ، حيث ستضع ألعابًا صغيرة ذات آليات لعب أبسط وأوقات لعب أقصر. سيكون محتوى هذه الألعاب معتدلاً بطبيعته، حيث تطبق فيتنام سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الألعاب التي تحتوي على مخدرات أو مقامرة أو محتوى جنسي.

قال مصدر آخر إن تيك توك تخطط لتنفيذ إعلانات في الألعاب في البداية من أجل جني أرباح الإعلانات من تشغيلها على النظام الأساسي. سيذهب جزء من الأرباح إلى بايت دانس مع دفع الباقي لمطوري الألعاب.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها تيك توك إعطاء ألعاب لمستخدميه. في الماضي حملت المنصة بعض ألعاب HTML5 ، بما في ذلك لعبة Disco Loco 3D من Zynga العام الماضي، وهي لعبة ركض لا نهاية لها تتضمن لاعبين يجمعون حركات الرقص بينما يتحدون أصدقاءهم ومتابعيهم على المنصة و Garden of Good ، حيث ينمو كل لاعب نباتي يتحول إلى تبرعات لـ Feeding America.

وفقا لتقرير Digitartlends ، لا توجد طريقة للعثور على هذه الألعاب وغيرها على TikTok في الولايات المتحدة ، لكن فيتنام تحصل على معاينة سريعة حول كيفية الوصول إليها داخل التطبيق.

تخطط تيك توك لطرح ألعابها في أجزاء أكبر من جنوب شرق آسيا في وقت ما في الربع الثالث من عام 2022. ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم طرحها لمستخدمي تيك توك خارج تلك المنطقة.