شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه غرامات جديدة فى البرازيل بسبب "شاحن الأيفون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه عملاق التكنولوجيا أبل غرامات جديدة لعدم شحن محولات الطاقة بالهواتف الذكية الجديدة، فوفقًا لـGizmoChina ، بعد أن أزالت أبل محولات الطاقة من صندوق البيع بالتجزئة للهواتف الذكية ، سرعان ما حذت Samsung حذوها أيضًا، ومع ذلك ، فقد أدى ذلك إلى مواجهة الشركتين للتدقيق والغرامات من مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم.

واعتبارًا من الآن تواجه Apple غرامات إضافية في البرازيل لعدم شحن أجهزة iPhone الجديدة الخاصة بها بشاحن، وقد صرحت العلامة التجارية أن الخطوة لإزالة محول الطاقة تقلل بشكل أساسي من انبعاثات الكربون السنوية بمقدار 2 مليون طن متري بفضل العبوة الأصغر ، مما يؤدي إلى المزيد من الصناديق في منصة شحن واحدة.

ولكنه يفيد الشركة أيضًا نظرًا لأنه لا يتعين عليها شحن محولات الطاقة وأجهزة AirPods ، بينما يوفر أيضًا تكاليف الشحن أيضًا.

ومع ذلك ، أمر قاض في البرازيل شركة Apple بتعويض مستهلك ما يعادل 1،081 دولارًا لأن عدم شحن مقبس الطاقة، وهذا ينتهك قوانين المستهلك الخاصة بالشركة، وبالتالي ، واجه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي أيضًا غرامة لعدم تضمينه شاحنًا.

وعلاوة على ذلك ، يتم فرض رسوم على الشركتين أيضًا في ساو باولو ، من قبل وكالة حماية المستهلك المسماة Procon.