شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو وضع Focus Assist فى Windows 11 وكيف يعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح Focus Assist (المعروف أيضًا باسم Quiet Hours في الإصدارات السابقة من Windows 10) للمستخدمين بتجنب الإشعارات / التنبيهات والأصوات عندما يحتاجون إلى الاستمرار في التركيز، حيث يتم ضبطه افتراضيًا على التنشيط تلقائيًا عندما يشارك المستخدمون شاشتهم أو يلعبون لعبة أو يستخدمون تطبيقًا في وضع ملء الشاشة.

ويمكن للمستخدمين التحكم فيه عن طريق اختيار الإشعارات التي تريد إخفاءها أو حظرها. الميزة متوفرة أيضًا في Windows 11. وإليك كيفية إعداد المستخدمين لها والتحكم فيها لتحقيق أقصى استفادة منها.

وإليك كيف يعمل:

1. قم بتشغيل إعدادات Windows بالضغط على مفتاح Windows + I.

2. بشكل افتراضي ، سيتم تعيين Focus Assist على "إيقاف" ، مما يعني أنك تتلقى جميع الإشعارات من التطبيقات وجهات الاتصال في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تعيينها على "ذات الأولوية فقط" أو "المنبهات فقط" ، وفقًا لمتطلباتك.

"الأولوية فقط" تسمح فقط بالإشعارات من تلك المحددة في قائمة الأولويات. يمكنك إعداد هذه القائمة عن طريق تحديد رابط "تخصيص قائمة الأولويات" أدناه. "المنبهات فقط" التي لا تعرض أي إشعارات ، باستثناء أي منبهات قد تكون أعددتها.

3. بصرف النظر عن هذا ، في Windows 11 ، تم أيضًا جعل Focus help جزءًا من تطبيق Clock. لبدء جلسة تركيز يدويًا ، اكتب "الساعة" في رمز البحث بشريط المهام.

4. بمجرد النقر فوق "البدء" ، سيتم نقلك إلى صفحة ، حيث يمكنك تعيين مدة الجلسة ومراقبة تقدمك اليومي أيضًا. يمكنك أيضًا تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك لإنشاء مهام واختيار مهمة لجلسة تركيز. ستتم مزامنة مهامك مع "Microsoft To Do".