شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. مستخدمو أيفون يشكون من عطل يؤدى لإلغاء تنشيط FaceTime وiMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن أن بعض مستخدمي أبل iPhone يواجهون مشكلة في FaceTime وiMessage، ويقال أن المشكلة ناتجة عن خطأ في eSIM، حيث يقال إن خطأ eSIM يعمل على تعطيل FaceTime وiMessage ، مما يمنع المستخدمين من استخدام هذه الخدمات.

وزعم مارك جورمان من Bloomberg أنه يواجه المشكلة عند الاتصال بحساب T-Mobile eSIM على جهاز iPhone الخاص به، وفقًا لـ Phonearena، ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن Gurman ليس بمفرده، فقد أبلغ العديد من المستخدمين أيضًا عن مشكلات مماثلة في شركات الاتصالات الأخرى.

"هناك خطأ مزعج للغاية في iPhone وTMobile حيث سيتم إلغاء تنشيط iMessage وFaceTime لرقم هاتف الجهاز بشكل عشوائي ولا توجد طريقة لإعادة تنشيطه"، "الحل الوحيد الذي نجح بالنسبة لي هو الحصول على بطاقة SIM فعلية جديدة. يقول غورمان إنها قضية مخيبة للآمال للغاية.

ووفقًا للتقرير ، يؤثر الخطأ على أجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 15.4 وiOS 15.5 وiOS 15.6 beta 1، وأبلغ المستخدمون الآخرون أيضًا عن نفس المشكلة وبعض الحلول المحتملة التي نجحت معهم.

أحد الحلول هو شراء بطاقة SIM فعلية جديدة وإدخالها في iPhone كما اقترح Gurman، ومع ذلك ، أفاد البعض أن إلغاء تنشيط وإعادة تنشيط eSIM حل المشكلة بالنسبة لهم.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الخطأ لا يقتصر على المناطق في الولايات المتحدة، أبلغ أحد مستخدمي Airtel في الهند أيضًا أنه لم يتمكن من التنشيط أثناء استخدام eSIM وعليه تبديل بطاقة SIM الفعلية الجديدة لجعل FaceTime و iMessage يعملان.