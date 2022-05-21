شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتضرر أبل من قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد آبل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، ولديها حصة كبيرة في كل من منتجات الأجهزة والبرامج، لكن قانون الأسواق الرقمية هو تشريع مؤقت اقترحه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي يسعى إلى منع الشركات من "حراسة البوابة" عن طريق حجب ميزات البرامج والأجهزة من استخدامها خارج منتجات الطرف الأول. عند النظر إلى مجموعة أجهزة آبل وبرامجها، من السهل أن ترى أن الشركة ستتضرر بشدة في أوروبا من خلال التشريع.

سيؤدي DMA بشكل أساسي إلى تخفيف قبضة آبل على عالم التكنولوجيا من خلال السماح لمطوري الطرف الثالث بالحصول على فرصة أفضل لاقتحام سوق الهاتف المحمول. حتى هذه اللحظة تم منع نشر أشياء مثل متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية على أجهزة iOS ، لكن التشريع الجديد سيلزم Apple بالسماح لها على أنظمتها الأساسية.

لا يبدأ فقط وينتهي بنشر التطبيقات الجديدة ، لأن DMA يتطلب أيضًا أن تجعل الشركات خدمات المراسلة والمكالمات الخاصة بها قابلة للتشغيل البيني. كما أوضح MacRumors لأول مرة ، فإن هذا يعني أن الشركات التي لديها تطبيقات مراسلة مثل Meta’s WhatsApp ستحتاج إلى الوصول إلى إطار عمل iMessage الخاص بشركة Apple عند الطلب.

سبق أن واجه الاتحاد الأوروبي شركة Apple مطالبات بمكافحة الاحتكار فيما يتعلق بمنع الشركة من وصول أجهزة الطرف الثالث. سيحل DMA هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال مطالبة شركات التكنولوجيا مثل Apple التي تطور الأجهزة والبرامج بمشاركة ميزات الأجهزة مع مطوري الطرف الثالث.

على الرغم من أنه لم يتم إقراره رسميًا حتى الآن ، فإن DMA في طريقه لسن القانون. لقد تلقى دعمًا شبه عالمي من حكومات الاتحاد الأوروبي وسيتلقى حكمًا نهائيًا من قبل البرلمان الأوروبي في (يوليو).

وسيكون أمام شركات التكنولوجيا ستة أشهر للوفاء بالمتطلبات التي يفرضها التشريع، مما يعني أن تأثيرات التحليل الميكانيكي الديناميكي (DMA) ستظهر بحلول نهاية العام.

من المحتمل أن تضطر شركة آبل إلى إجراء الكثير من التغييرات على نموذج أعمالها من الآن فصاعدًا، مما قد يكون له آثار أخرى على كيفية تصرف الشركة على مستوى العالم.

بناءً على إجراءاتها السابقة، لا يبدو أن الشركة ترغب في اتباع قواعد DMA في المناطق التي لا تضطر فيها إلى ذلك، لذلك سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت ستجري تعديلات في المناطق الأمريكية والآسيوية أم لا.