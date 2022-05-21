احذروا منها.. تطبيقات تجسّس على “غوغل بلاي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

تشكّل الهواتف الذكية وسيلة للتواصل والعمل والاستمتاع والتعلّم والتثقيف، لكنّها في الوقت عينه قد تكون وسيلة للمقرصنين الذين يسرقون معلومات وملفات من الهواتف. وغالبًا ما يكون هذا الخطر قابعًا في التطبيقات التي نحمّلها.

في هذا الإطار، وجد خبراء الأمن السيبراني، نحو 200 تطبيق بمتجر أندرويد “غوغل بلاي”، محملة سرًا ببرامج ضارة يمكنها سرقة كلمات مرور ومعلومات حساسة.

ووفق ما ذكرته صحيفة “express” البريطانية، حذّر مستخدمو أندرويد من تطبيقات خطيرة قد تكون حملت على هواتفهم، حيث تحوي هذه التطبيقات برامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرور الأشخاص.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني، أنه جرى تنزيل بعض هذه التطبيقات الخطيرة، وتثبيتها أكثر من 100 ألف مرة على أجهزة أندرويد مما يجعلها مشكلة خطيرة، ويتسبب برنامج التجسس الضار والمسمى Facestealer، في اختراق أجهزة الضحايا وسرقة معلومات تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك.

كذلك، يمكن لبرنامج Facestealer الضار، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2021، جمع ملفات تعريف ارتباط فيسبوك، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم.

وتتمثل الخطوة التالية لبرنامج التجسس الخطير، إرسال البيانات التي تم الاستيلاء عليها من مستخدمي أندرويد، إلى خوادم المتسللين عبر الإنترنت، من أجل سرقة حساباتهم على منصة فيسبوك ومعلوماتهم الحساسة وجهات اتصالهم.

وتضمنت تطبيقات أندرويد الخطيرة التي رصدها باحثون شركة Trend Micro، أنواعًا مختلفة من البرامج من بينها تطبيقات اللياقة البدنية وتحرير الصور وتطبيقات VPN، ومن بين أكثر من 200 تطبيق على متجر غوغل بلاي، اكتشف الباحثون أيضا أكثر من 40 تطبيقًا مزيفًا للعملات المشفرة مصممة لخداع المستخدمين للدفع مقابل خدمات الاشتراك وسرقة محافظ العملات المشفرة.

وتشمل قائمة برامج أندرويد الخطيرة التطبيقات التالية.

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