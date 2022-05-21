إن كنتم من مستخدمي “واتساب ويب”.. اليكم هذه الاختصارات المفيدة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - تتيح شركة “واتساب” لمستخدميها تشغيل تطبيق المراسلات الأشهر على الهاتف والحاسوب أيضا، من خلال خدمة واتساب ويب. ويسهّل هذا الامر على المستخدمين استخدام التطبيق عبر شاشة الكومبيوتر وهم يعملون.

وتسهل نسخة الويب من واتساب الوصول إلى معظم ميزات نظام المراسلة الفورية، ولكن على شاشة أكبر حتى عندما لا يكون هاتفك الذكي في الجوار.

ووفق ما ذكره موقع “gadgetsnow”، هناك اختصارات معينة للوحة المفاتيح تجعل استخدام النظام الأساسي لـ واتساب ويب أكثر سهولة، حيث تكون هذه الاختصارات مفيدة بشكل خاص إذا كنت تعمل بدون فأرة الحاسوب أو “الماوس”.

ونستعرض في ما يلي بعض اختصارات لوحة مفاتيح التي يمكنها أن تساعدك على استخدام WhatsApp Web بسهولة، لذلك يجب أن تعرفها:

1- أرشفة الدردشة: يمكن للمستخدمين أرشفة الدردشة بالضغط على اختصار لوحة المفاتيح التالي Ctrl + Alt + Shift + E.

2- تثبيت الدردشة: لتثبيت دردشة ما في تطبيق واتساب ويب، يمكنك الضغط على الأزرار التالية بلوحة المفاتيح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: Ctrl + Alt + Shift + P.

3- بحث في الدردشة: في حال كنت تريد البحث عن دردشة ما في إصدار واتساب على سطح المكتب، فاضغط على الاختصار التالي:Ctrl + Alt + Shift + F.

4- كتم الصوت: بامكان مستخدمي واتساب ويب أيضا “كتم صوت” الدردشة الخاصة بإصدار الويب على غرار إصدار الهاتف المحمول، من خلال الضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + M.

5- حذف الدردشة: يتوفر على إصدار الويب من واتساب خيار لحذف الدردشة، يمكنك الوصول إليه من خلال الضغط على الاختصار الآتي: Ctrl + Alt + Backspace.

6- إنشاء مجموعة جديدة: يمكن للمستخدمين بدء أو إنشاء مجموعة جديدة عبر نسخة الويب من خلال الضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + N.

7- الوصول للملف الشخصي: يمكنك التحقق من معلومات الملف الشخصي و”حول” للمستخدمين الآخرين، من خلال النقر على ازرار لوحة المفاتيح التالية معا: Ctrl + Alt + P.

8- إعدادات الوصول: يمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة إعدادات واتساب بسهولة عبر متصفح الويب بالضغط على:Ctrl + Alt + وعلامة الفاصلة.

9- وضع علامة كغير مقروءة: لتمييز محادثة ما كـ “غير مقروءة”، انقر على الأزرار الآتية: Ctrl + Alt + Shift + U.