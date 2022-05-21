“بيل غيتس” يكشف السبب وراء عدم استثماره في العملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

ازدهرت سوق العملات الرقمية في الفترة الأخيرة، واتجه الناس الى استثمار أموالهم في هذا القطاع لا سيما بين صفوف الشباب. وهناك أنواع عدة من العملات المشفّرة لعلّ أبرزها عملة بيتكوين.

وفي تصريح غير متوقّع، كشف الملياردير الأميركي “بيل غيتس” أنه لا يستثمر في العملات المشفرة لأنها لا “تضيف إلى ‏المجتمع”، من وجهة نظره.‏

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة على موقع “ريديت”، يوم الخميس الماضي قال غيتس: “أنا لا أمتلك أي عملات مشفرة، أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيّمة، وتعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة”.

واعتبر أنّ قيمة التشفير تتمثّل فقط في ما يقرر شخص آخر أن يدفعه شخص آخر مقابله، لذلك لا يضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى.

وتأتي تصريحات بيل غيتس وسط تقارير عن انهيار العملة المشفرة، إذ انخفض سعر عملة “البيتكوين” إلى أقل من 30 ألف دولار للسهم في مايو/ أيار الجاري، ويتوقع الخبراء أنه قد ينخفض ​​إلى أقل من ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي يدلي فيها مؤسس مايكروسوفت بهذا الرأي، اذ سبق له أن أعرب عن رفضه للعملة المشفرة، وحذّر في تصريحات لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية العام الماضي، أولئك الذين ينخرطون في استثمارات العملات المشفرة بأن يتوخوا الحذر بشأن الشراء في طفرة التشفير، خاصة أولئك الذين ليسوا بقوة ثراء الملياردير، إيلون ماسك.

كما انتقد غيتس التأثير البيئي للعملات المشفرة، والتي تمثل حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم، وفي العام الماضي 2021، استحوذ تعدين العملات الرقمية على 0.5 في المئة من الكهرباء المستخدمة على مستوى العالم.