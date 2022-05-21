شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ستارلاينر تلتحم بمحطة الفضاء الدولية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة SpaceNew ، إن المركبة الفضائية الأمريكية Boeing Starliner التحمت مع محطة الفضاء الدولية لأول مرة حسبما نقلت RT.

وذكرت أن المركبة التحمت بوحدة Harmony من الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية اليوم السبت 21 مايو.

وأشارت المجلة إلى أن المركبة، نقلت إلى المحطة الفضائية حمولات مختلفة يبلغ وزنها 360 كيلوغراما.

في وقت سابق أشارت الأنباء إلى أنه بسبب مشاكل في آلية الالتحام للمركبة الفضائية، حدث الالتحام بعد 1.5 ساعة من الموعد المخطط له.

تم إطلاق الصاروخ الناقل Atlas V مع المركبة في تمام الساعة 01:54 من يوم 20 مايو بتوقيت موسكو، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية.

ووفقا للجانب الأمريكي، حدث خلل في عمل اثنين من 12 محركا للتحكم في المناورة والتوجيه في المركبة الفضائية خلال دخولها المدار الأرضي المنخفض، وسارت باقي الأمور على ما يرام.

في ديسمبر عام 2019، جرت محاولة لإطلاق المركبة نحو المحطة (أيضا بدون طاقم)، لكنها فشلت بسبب خلل في برنامج الكمبيوتر، لكنها تمكنت من العودة بنجاح إلى الأرض.