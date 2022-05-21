شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل شات تضيف لافتات تحذيرية للحماية من هجمات التصيد الاحتيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت جوجل شات محل Hangouts وستعرض لافتات تحذرك من هجمات التصيد والبرامج الضارة المحتملة القادمة من الحسابات الشخصية، حسبما أعلنت جوجل، يعد هذا التعديل الخاص بـ Google Chat هو أحدث توسيع لمحاولات جوجل لمنع التصيد الاحتيالي.

خلال مؤتمر مطوري I / O لعام 2022 ، ناقشت جوجل العديد من الإجراءات الأمنية التي نفذتها لتعزيز أمان المستخدم، بما في ذلك التحذيرات ضد مشكلات الأمان المحتملة والتوصيات لإصلاحها.

وضعت جوجل أيضًا خططًا أخرى للتدابير الأمنية، مثل التحقق من خطوتين الموسع، وتخصيص الإعلانات والمزيد من أمان البيانات.

ظهرت لافتات التحذير الجديدة من جوجل لأول مرة في جيميل على حسابات Workspace للإشارة إلى محاولات إغراء شخص ما برابط يمكن استخدامه لبرامج ضارة أو تصيد احتيالي أو برامج فدية حسبما نقل موقع The verege.

في نهاية شهر أبريل وسعت جوجل لافتات إلى مُحرر مستنداتها، محذرة المستخدمين من الملفات الضارة المشتبه بها في العديد من تطبيقات Google Workspace "المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسم" بغض النظر عن المكان الذي فتحوا فيه الرابط.

سيتم طرح هذه الميزة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين ، وستكون متاحة لكل من حسابات جوجل الشخصية ولجميع عملاء Google Workspace.