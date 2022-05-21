شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر أندرويد 12.1 وتحسينات أخرى لنظام التشغيل ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مايكروسوفت لا تكتفي بما حققته عندما يتعلق الأمر بالنظام الذي يسمح لـ ويندوز 11 بتشغيل تطبيقات أندرويد، حيث أعلنت الشركة عن تحديث يعمل على ترقية إصدار أندرويد الذي يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويساعد في جعل التطبيقات تشعر بالمزيد في المنزل يعمل على جهاز كمبيوتر.

ولا يتوفر تحديث نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد حاليًا إلا للاختبار لـ Windows Insiders، ولكن من المحتمل أن يكون هذا أمرًا جيدًا لأسباب سنتطرق إليها بعد قليل.

التحسين الرئيسي هو تحديث لإصدار أندرويد الذي يدعم قدرة ويندوز على تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة، يبدو أن الإصدار العام الحالي يستخدم أندرويد 11 (بناءً على بعض التحفيز الذي قمت به باستخدام أدوات المطور)، ولكن الإصدار الذي تختبره مايكروسوفت يعمل بنظام أندرويد 12.1، المعروف أيضًا باسم أندرويد 12L. ما يعنيه ذلك بشكل فعال هو أنه إذا كان لديك أي شيء آخر غير بكسل حديثًا، فربما يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بإصدار أحدث من أندرويد من هاتفك.

يوفر التحديث أيضًا تحسينات على كيفية تكامل تطبيقات أندرويد مع ويندوز. قد تظهر الرسائل المنبثقة من التطبيقات كإخطارات ويندوز، وسيتمكن شريط المهام من إظهار ما إذا كان تطبيق أندرويد يصل إلى الميكروفون أو الموقع الخاص بك. تقول الشركة أيضًا أن تطبيقات أندرويد يجب أن تعمل بشكل أفضل بعد تنبيه الكمبيوتر من وضع الاستعداد. بدلاً من إعادة التشغيل يجب عليهم استئناف العمل من حيث توقفوا حسبما نقل موقع The verege.

تقول مايكروسوفت أيضًا إنها أعادت تصميم تطبيق الإعدادات الذي تستخدمه بالكامل لإدارة نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد حيث تقوم بتجميع الإعدادات معًا وتوفير "تجربة مستخدم أكثر نظافة".

لقد أدخل أيضًا تحسينات مختلفة على كيفية وصول تطبيقات أندع إلى كاميرا جهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما أنه قام بتحسين إمكانيات الشبكة حتى تتمكن من إعداد أجهزة منزلية ذكية باستخدام تطبيق أندرويد يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في حين أن كل هذه تبدو وكأنها تحسينات كبيرة ، فقد ترغب في التراجع عن محاولة استخدام الميزة بنفسك في الوقت الحالي. لأحدها يتم طرحه حاليًا على قناة Dev ، والتي تعد أكثر حواف حلقات حلقات Windows Insider تطوراً. (بمعنى أنه من المرجح أن تتعرض للأخطاء والأعطال خارج تطبيقات أندرويد قيد التشغيل).

وتحذر مايكروسوفت من أن الترقية إلى أندرويد 12.1 "قد تتسبب في فشل تشغيل بعض التطبيقات." ربما لا يكون هذا مفاجئًا جدًا نظرًا لمدى طرح Android 12 على الهواتف. تقول الشركة إنها تعمل مع الشركاء "لمعالجة هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن" ، لذلك نأمل أن يتم تصحيحها قبل أن تصل إلى المستهلكين.

حتى إذا لم يتم الانتهاء من التحديث بشكل كامل حتى الآن، فمن الجيد أن نرى مايكروسوفت تمنح بالفعل بعض الحب لتطبيقات أندرويد على ميزة ويندوز. كان من الممكن أن تقدمه بسهولة مع ويندوز 11.

ومع ذلك فإن حقيقة أننا نشهد تغييرات كبيرة عليها تجعل الأمر يبدو كما لو أن مايكروسوفت ملتزمة بهذه الميزة في الوقت الحالي. إذا كانت تريد حقًا الحصول على تجربة من الدرجة الأولى، فستحتاج إلى إيجاد طريقة أسهل بكثير لتنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاى، بدلاً من اختيار أمازون آب ستور المحدود للغاية.