شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتويتر يمنح المطورين وصولا أكبر للجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تويتر عن تحديث من شأنه تحسين التجربة بشكل كبير داخل تطبيقات تويتر التابعة لجهات خارجية، فهو يمنح المطورين وصولاً أكبر بكثير إلى جدوله الزمني العكسي.

ويعد هذا التحديث لواجهة API v2 التي تم إطلاقها مؤخرًا من تويتر ، وهي الواجهة التي يستخدمها المطورون للحصول على البيانات من تويتر ، خطوة جديدة في رحلة الشركة لدعم المطورين بشكل أفضل.

كما يلاحظ تويتر في منشور إعلانه، تمنح ميزة API v2 الجديدة للمطورين طريقة "لاسترداد أحدث التغريدات وإعادات التغريد التي نشرها المستخدم المصادق عليه والحسابات التي يتابعونها." بعبارة أخرى ، يمكن للمطور أن يطلب رؤية البيانات التي يعرضها لك تويتر عندما تقوم بتحميل تطبيق الطرف الأول مع تحديد خيار "أحدث التغريدات"، بحيث يمكن لتطبيقه إظهاره لك بدلاً من ذلك.

بالنسبة لعملاء الجهات الخارجية مثل Tweetbot ، تعد الميزة (أو "نقطة النهاية" في لغة المطور) موضع ترحيب كبير. نُقل عن بول حداد ، أحد مطوري Tweetbot ، في إعلان تويتر قوله إن الطريقة القديمة للحصول على الخط الزمني للمستخدم "هي واحدة من أكثر استدعاءات API استخدامًا".

تم إطلاق الإصدار القديم من واجهة برمجة التطبيقات في عام 2012 ، لذلك كان بالتأكيد يستغرق وقتًا طويلاً - وواجه المطورون الذين يستخدمونه قيودًا أكثر عند محاولة الحصول على الجدول الزمني للمستخدم.

نقل موقع The verege فى رسالة بريد إلكترونى عن حداد أن التغيير سيجعل Tweetbot أكثر استجابة للمستخدمين. " ما يساعد المستخدم على تحديث المخطط الزمني كثيرًا والسماح للمستخدمين بالتمرير إلى الخلف كثيرًا في مخططهم الزمني ،" بفضل حقيقة أن واجهة برمجة التطبيقات الإصدار 2 تتيح للمطورين تقديم المزيد من الطلبات بعدة طرق.

يتيح الإصدار القديم API v1.1 طلب المخطط الزمني للمنزل 15 مرة في إطار 15 دقيقة ، ويمكنه إرجاع ما يصل إلى 800 تغريدة. يدعم API v2 ما يصل إلى 180 طلبًا لكل مستخدم في نفس الإطار الزمني ويسترد 3200 تغريدة.

ويقول إنه من وجهة نظر التنمية فإنه يجعل الأمور أكثر بساطة. "نستخدم حاليًا واجهة برمجة تطبيقات الخط الزمني للصفحة الرئيسية v1.1 للحصول على قائمة بالتغريدات ثم واجهات برمجة تطبيقات v2 لملء أي بيانات محددة الإصدار 2 (استطلاعات الرأي ، والبطاقات ، والمقاييس ، وما إلى ذلك باستخدام هذا الإصدار الجديد من الإصدار 2 ، يمكن الحصول على كل تلك البيانات في خطوة واحدة ".

خلال طرح الإصدار الثاني (تم اختباره في عام 2020 ، وتم إطلاقه كطريقة رئيسية للتفاعل مع تويتر في أواخر العام الماضي) ، أوضحت تويتر: إنه يحاول إجراء تعديلات مع المطورين، بعد سنوات من جعل الميزات الجديدة حصرية إلى تطبيق الطرف الأول. حتى أن الشركة أزالت القيود من شروط الخدمة الخاصة بها والتي جعلت من الصعب على عملاء الطرف الثالث التنافس مع التطبيق الرسمي، مثل القيود المفروضة على عدد المستخدمين الذين يمكن أن يكون لديهم.

ولكن مع إعلان الشركة يبدو أن الشركة تظهر أنها تواصل الاتجاه المتمثل في منح المطورين الوصول إلى الميزات المهمة، ويقول حداد إنه "من الجدير بالملاحظة" أن تويتر قام بالفعل ببناء وإصدار واجهة برمجة تطبيقات للجدول الزمني المنزلي لـ v2. "هناك عدد من الاستخدامات لواجهة برمجة التطبيقات هذه ولكن أحد الاستخدامات الكبيرة لعملاء تويتر من الجهات الخارجية أن يكونوا عملاء تويتر. حقيقة أنهم أطلقوا هذا هو مؤشر على أنهم سيستمرون في السماح للعملاء البدلاء أو حتى تشجيعهم ".