الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Blue Origin تؤخر رحلة الفضاء السياحية.. اعرف السبب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تؤخر رحلة الفضاء السياحية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ مشروع جيف بيزوس الفضائي Blue Origin رحلته السياحية الخامسة إلى الفضاء ، والتي كان من المقرر أصلاً أن تطير أمس الجمعة.

 

وقالت الشركة في بيان إن مركبتها الفضائية NS-21 واجهت بعض المشكلات الميكانيكية، وقالت الشركة: "خلال عمليات تسجيل المغادرة النهائية للمركبة ، لاحظنا أن أحد أنظمة دعم New Shepard لا يفي بتوقعاتنا للأداء"، وأضافت: "بدافع الحذر الشديد ، سنؤخر إطلاق NS-21 المقرر أصلاً يوم الجمعة".

 

ولم تعلن الشركة عن تاريخ الإطلاق المستهدف الجديد، ومن المتوقع أن تنقل الطائرة NS-21 ستة رواد فضاء من العملاء، ويضم الطاقم المستثمر ورائد الفضاء NS-19 إيفان ديك، مهندسة كهربائية وقائدة اختبار ناسا السابقة كاتيا إشازاريتا ؛ طيار نفاثة رجال الأعمال ورئيس شركة Action Aviation هاميش هاردينغ ؛ مهندس إنتاج مدني فيكتور كوريا هيسبانها ؛ المغامر والمؤسس المشارك لـ Dream Variation Ventures جايسون روبنسون ؛ والمستكشف والمؤسس المشارك لشركة الأسهم الخاصة Insight Equity Victor Vescovo ، Commander ، USN (متقاعد).

 

وستصبح إيكازاريتا أول امرأة مكسيكية المولد وأصغر امرأة أمريكية تطير إلى الفضاء ، بينما ستكون هيسبانها ثاني برازيلية تطير إلى الفضاء، وتهدف الرحلة النموذجية التي تستغرق 11 دقيقة إلى حمل أفراد الطاقم بعيدًا عن خط كرمان - وهي حدود فضائية معترف بها دوليًا تقع على ارتفاع 62 ميلاً (100 كيلومتر) فوق سطح الأرض.

 

وقد أجرت الشركة رابع رحلة بشرية إلى حافة الفضاء مع ستة أشخاص في مارس.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا