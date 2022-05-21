شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تؤخر رحلة الفضاء السياحية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأ مشروع جيف بيزوس الفضائي Blue Origin رحلته السياحية الخامسة إلى الفضاء ، والتي كان من المقرر أصلاً أن تطير أمس الجمعة.

وقالت الشركة في بيان إن مركبتها الفضائية NS-21 واجهت بعض المشكلات الميكانيكية، وقالت الشركة: "خلال عمليات تسجيل المغادرة النهائية للمركبة ، لاحظنا أن أحد أنظمة دعم New Shepard لا يفي بتوقعاتنا للأداء"، وأضافت: "بدافع الحذر الشديد ، سنؤخر إطلاق NS-21 المقرر أصلاً يوم الجمعة".

ولم تعلن الشركة عن تاريخ الإطلاق المستهدف الجديد، ومن المتوقع أن تنقل الطائرة NS-21 ستة رواد فضاء من العملاء، ويضم الطاقم المستثمر ورائد الفضاء NS-19 إيفان ديك، مهندسة كهربائية وقائدة اختبار ناسا السابقة كاتيا إشازاريتا ؛ طيار نفاثة رجال الأعمال ورئيس شركة Action Aviation هاميش هاردينغ ؛ مهندس إنتاج مدني فيكتور كوريا هيسبانها ؛ المغامر والمؤسس المشارك لـ Dream Variation Ventures جايسون روبنسون ؛ والمستكشف والمؤسس المشارك لشركة الأسهم الخاصة Insight Equity Victor Vescovo ، Commander ، USN (متقاعد).

وستصبح إيكازاريتا أول امرأة مكسيكية المولد وأصغر امرأة أمريكية تطير إلى الفضاء ، بينما ستكون هيسبانها ثاني برازيلية تطير إلى الفضاء، وتهدف الرحلة النموذجية التي تستغرق 11 دقيقة إلى حمل أفراد الطاقم بعيدًا عن خط كرمان - وهي حدود فضائية معترف بها دوليًا تقع على ارتفاع 62 ميلاً (100 كيلومتر) فوق سطح الأرض.

وقد أجرت الشركة رابع رحلة بشرية إلى حافة الفضاء مع ستة أشخاص في مارس.