شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تغيير متصفح الإنترنت الافتراضى على الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متصفح Safari من Apple أحد أكثر المتصفحات استخدامًا على مستوى العالم، إنه أيضًا المتصفح الافتراضي على كل جهاز Apple بما في ذلك iPhone و iPad و iPod و Macs وغيرها، وعلى الرغم من أن Apple تطرح بانتظام ميزات وتحسينات جديدة للتطبيق من خلال التحديثات ، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى بعض الميزات التي توفرها المتصفحات مثل Chrome و Opera و Firefox وغيرها.

وبينما قد تستخدم أي متصفح آخر على جهاز iPhone الخاص بك ، إذا لم تقم بتعيينه كافتراضي ، فلا يزال يتعين عليك استخدام Safari عند الوصول إلى أي رابط من خلال رسالة أو أي تطبيق آخر، وإذا كنت تريد معرفة كيفية تغيير المتصفح الافتراضي على جهاز iPhone الخاص بك ، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.

1.افتح تطبيق الإعدادات على جهاز Apple iPhone الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على المتصفح الذي تريد تعيينه كافتراضي على جهاز iPhone الخاص بك.

3. اضغط على خيار تطبيق المتصفح الافتراضي.

4. حدد المتصفح الذي تريد استخدامه كمستعرض الويب الافتراضي الخاص بك.

5. يمكنك أيضًا تعيين Safari باعتباره المتصفح الافتراضي مرة أخرى بالانتقال إلى قسم تطبيق المتصفح الافتراضي.