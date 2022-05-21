شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تصل لعبة The Witcher 3 لأجهزة PS5 و Xbox Series X | S؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت لعبة The Witcher 3: Wild Hunt للتو بعيدها السابع، وفي هذه المناسبة ، قرر CD Projekt Red كشف بعض المعلومات المتعلقة بالجدول الزمني المتوقع لإطلاق The Witcher 3: Wild Hunt - اللعبة الأكثر نجاحًا في ملحمة Witcher بأكملها حتى الآن - على وحدات تحكم الجيل التالي.

والخبر السار هو أن العمل جار على عنوان وحدات تحكم الجيل التالي، أما الأخبار السيئة هي أنه بينما كان المطور قد خطط لإحضار اللعبة إلى PS5 و Xbox Series X | S في الربع الثاني من عام 2022 ، فقد تم الآن تأجيل الإطلاق إلى الربع الرابع من عام 2022، ويبدو أن الانتقال إلى وحدات تحكم الجيل التالي ، يستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

وإذا استغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد ، فتأكد من ذلك ، دع CD Projekt Red يعمل على المشروع بعناية وخذ وقته لبناء PS5 و Xbox Series X | S، وحتى عندما يكون The Witcher 3 قديمًا نوعًا ما الآن ، فإنه لا يزال يتمتع بشعبية وعلى الأرجح ، فإن الجيل الأحدث من وحدة التحكم سيرغب في التحقق منه. لذا ، بتعليق آمالنا على ذلك ، لا نريد أن يكرر المطورون قصة إطلاق Cyberpunk 2077.

كما أن ملحمة Witcher تمضي قدمًا في لعبة Witcher جديدة قيد التطوير بالفعل مع Unreal Engine 5 ، حيث أقام CD Projekt Red شراكة تقنية "إستراتيجية" متعددة السنوات مع Epic Games، وفي الوقت الحالي ، يضايقها CD Projekt Red تمامًا مثل "The Witcher".

وتتميز اللعبة القادمة بمدرسة لم يسبق لها مثيل من صيادي الوحوش المحترفين: مدرسة Lnyx، بناءً على هذا القدر الكبير من المعلومات ، من المحتمل جدًا ألا تركز قصة اللعبة على جيرالت كما هو من مدرسة وولف، ونظرًا لندرة التفاصيل في الوقت الحالي ، فسيتعين علينا الانتظار في الوقت الحالي للحصول على مزيد من المعلومات من المطورين.