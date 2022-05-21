شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تصل لعبة The Witcher 3 لأجهزة PS5 و Xbox Series X | S؟ والان مع تفاصيل الخبر
والخبر السار هو أن العمل جار على عنوان وحدات تحكم الجيل التالي، أما الأخبار السيئة هي أنه بينما كان المطور قد خطط لإحضار اللعبة إلى PS5 و Xbox Series X | S في الربع الثاني من عام 2022 ، فقد تم الآن تأجيل الإطلاق إلى الربع الرابع من عام 2022، ويبدو أن الانتقال إلى وحدات تحكم الجيل التالي ، يستغرق وقتًا أطول من المعتاد.
وإذا استغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد ، فتأكد من ذلك ، دع CD Projekt Red يعمل على المشروع بعناية وخذ وقته لبناء PS5 و Xbox Series X | S، وحتى عندما يكون The Witcher 3 قديمًا نوعًا ما الآن ، فإنه لا يزال يتمتع بشعبية وعلى الأرجح ، فإن الجيل الأحدث من وحدة التحكم سيرغب في التحقق منه. لذا ، بتعليق آمالنا على ذلك ، لا نريد أن يكرر المطورون قصة إطلاق Cyberpunk 2077.
كما أن ملحمة Witcher تمضي قدمًا في لعبة Witcher جديدة قيد التطوير بالفعل مع Unreal Engine 5 ، حيث أقام CD Projekt Red شراكة تقنية "إستراتيجية" متعددة السنوات مع Epic Games، وفي الوقت الحالي ، يضايقها CD Projekt Red تمامًا مثل "The Witcher".
وتتميز اللعبة القادمة بمدرسة لم يسبق لها مثيل من صيادي الوحوش المحترفين: مدرسة Lnyx، بناءً على هذا القدر الكبير من المعلومات ، من المحتمل جدًا ألا تركز قصة اللعبة على جيرالت كما هو من مدرسة وولف، ونظرًا لندرة التفاصيل في الوقت الحالي ، فسيتعين علينا الانتظار في الوقت الحالي للحصول على مزيد من المعلومات من المطورين.