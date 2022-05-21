شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. يوتيوب يطرح تحديثا جديدا لمستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح يوتيوب تحديثا جديدا يضيف تغييرات متعددة إلى مشغل الفيديو على منصة بث الفيديو هذه، ووفقًا لـ TechCrunch تلقت خدمة الفيديو المملوكة لشركة Google ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على تحديد الأجزاء الأكثر شيوعًا في الفيديو الذي يشاهدونه.

وقد كشفت الشركة أن التحديث الجديد سيضيف رسمًا بيانيًا على كل مقطع فيديو يمكن استخدامه بسهولة لتحديد أكثر أجزاء الفيديو التي يتم إعادة تشغيلها ومشاهدتها، ويمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة ، خاصة لمقاطع الفيديو الطويلة وتلك التي لم يتم تقسيمها إلى أقسام مختلفة - باستخدام إما الطوابع الزمنية أو فصول الفيديو.





مدى توفر ميزة "الأكثر تكرارًا" على يوتيوبفي البداية ، كان الجزء الأكثر إعادة تشغيل من ميزة مقاطع الفيديو متاحًا فقط لمشتركي يوتيوب Premium الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه الميزة من يوتيوب.com/New، ومع ذلك ، أعلنت الشركة أن هذه الميزة ستكون متاحة الآن لجميع مستخدمي يوتيوب - سواء المجانية أو المميزة ، وستكون متاحة عبر منصات سطح المكتب و iOS و Android.





كيف ستساعد هذه الميزة الجديدة المستخدمين؟أضاف يوتيوب رسمًا بيانيًا إلى مشغل الفيديو الخاص به لإظهار الأجزاء الأكثر تكرارًا من الفيديو. تم تصميم هذا الرسم البياني للمستخدمين للانتقال بسرعة عبر أي مقطع فيديو على يوتيوب من خلال مشاهدة الأجزاء الأكثر إثارة فقط.

ويقسم منشئو المحتوى عادةً مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع أو فصول أو روابط لتحديد أجزاء من خلال الطوابع الزمنية. ومع ذلك ، قد لا ترتبط هذه المقاطع دائمًا بالمكان الذي توجد فيه الفصول أو الطوابع الزمنية وهو ما يحدث غالبًا عندما ينتشر مقطع معين في مقطع فيديو سريع الانتشار.

وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن تساعد هذه الميزة المستخدمين في توضيح الأجزاء الأكثر أهمية في مقاطع الفيديو التعليمية وستوجه المستخدمين أيضًا مباشرةً إلى المقطع الذي يحتوي على أكبر قدر من الإجراءات ، على سبيل المثال ، الجزء الأكثر مشاهدة من فيديو اللاعب.

الآن ، سيتمكن مستخدمو يوتيوب من رؤية رسم بياني رمادي أثناء التنقل عبر الفيديو باستخدام شريط تقدم التشغيل الأحمر. تدعي الشركة أنه أينما كان الرسم البياني مرتفعًا ، ستصور هذه المنطقة الجزء (الأجزاء) من الفيديو الذي تمت إعادة تشغيله عدة مرات. ستعمل الصورة المصغرة الموجودة فوق شريط التقدم أيضًا على إخطار المستخدمين عند وصولهم إلى المقطع "الأكثر إعادة تشغيل".





ميزات أخرى صادرة عن يوتيوببصرف النظر عن الميزة الأكثر تكرارًا ، يضيف التحديث الجديد لـ يوتيوب أيضًا دعمًا لفصول الفيديو. في البداية ، أطلقت الشركة أداة التقسيم هذه في مايو 2020 لأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الألعاب.





كيف تعمل أداة الفصل في يوتيوب؟تتيح أداة الفصل في يوتيوب للمستخدمين الانتقال إلى قسم معين من الفيديو أو حتى إعادة مشاهدة هذا القسم. يدعي يوتيوب أنه يمكن إنشاء الفصول الموجودة في مقاطع الفيديو على النظام الأساسي تلقائيًا ويلاحظ أيضًا أنه تمت إضافة هذه الأداة إلى ما يقرب من 20 مليون مقطع فيديو منذ بدايتها.





ما هي ميزة Single Loop في يوتيوب؟أضاف النظام الأساسي المملوك لشركة Google أيضًا ميزة جديدة تسمى Single Loop والتي ستسمح للمستخدمين بوضع مقطع فيديو واحد على تكرار لا نهاية له. سيتمكن المستخدمون من استخدام هذا الخيار من نفس القائمة المستخدمة لضبط جودة الفيديو وتشغيل التسميات التوضيحية والمزيد.

تمت إضافة التغييرات إلى وضع ملء الشاشة على يوتيوب

ستظهر لوحة جديدة أيضًا في وضع ملء الشاشة والتي ستعرض بعض المعلومات حول الفيديو بما في ذلك - وصف الفيديو وفصول الفيديو والتعليقات. سيسمح وضع ملء الشاشة للمستخدمين أيضًا بالوصول إلى أزرار الإجراءات السريعة مثل - الإعجاب أو عدم الإعجاب أو التعليق أو المشاركة أو إضافة مقطع فيديو إلى قائمة التشغيل مباشرة من الوضع.