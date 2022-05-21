شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور Google تضيف تغيير جودة الحياة الذى طال انتظاره .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور Google هى أداة رائعة عبر الإنترنت لأولئك الذين يتطلعون إلى تخزين ألبومات الصور الرقمية وقد قامت الشركة بتحسينها من خلال تغيير صغير ، وإن كان طال انتظاره.

والآن يمكن لمالكى Android الذين يستخدمون تطبيق صور Google على أجهزتهم حذف الصور داخل التطبيق، على الرغم من أنه ليس تحديثًا ثوريًا بأي مقياس إلا أن التغيير هو تغيير مرحب به ويبدو محيرًا بعض الشيء بالنظر إلى المدة التى استغرقتها لإضافتها، وفقا لتقرير digitartlend.

وفى السابق ، كان مستخدمو صور Google قادرين فقط على التخلص من الصور غير المرغوب فيها عند استخدام إصدار المتصفح ، ولكن لحسن الحظ أضافت Google بصمت الميزة المفقودة إلى تطبيق Android، فى حين أنه من الجيد أن نقول إن مشكلة حذف الصور داخل التطبيق قد تم حلها بالكامل عن طريق الإصلاح ، إلا أن هذا للأسف ليس هو الحال.

ويمكن لمستخدمى تطبيق Android فقط حذف الصور من الألبومات الخاصة مما يعنى أنه لا يمكن حذف أى صور مشتركة بين حسابات متعددة دون القفز عبر بعض الحلقات.

ومن أجل حذف الصور المشتركة داخل التطبيق ، يجب إخراج الصورة من الألبوم المشترك ووضعها فى ألبوم خاص، ومن هناك يمكن للمستخدمين حذفها لكن يبدو الأمر وكأنه تعقيد غير ضروري لما يبدو أنه يجب أن يكون وظيفة بسيطة.

وتم الإشادة بصور Google لسهولة الوصول إليها بشكل عام للخدمات الهامة مثل النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو التي غالبًا ما تكون مؤلمة عند استخدام منصات أخرى ، لذا فإن مشكلة مستمرة مثل هذه تبدو وكأنها خطأ.

ولسوء الحظ ، سيستمر حذف الصور من المجلدات المشتركة فى إحباط مستخدمى تطبيق Android حتى يصبح الأمر بسيطًا مثل خدمات صور Google الأخرى، وإذا كنت تنتظر الإصلاح ، فكن مستعدًا للانتظار بعض الوقت.

وكانت مشكلة تطبيق Google Photos Android جزءًا مقبولًا على نطاق واسع من تجربة التطبيق لسنوات ، وكانت Google نفسها على علم بالمشكلةكما أشارت Android Police .

ورد ديفيد ليب قائد منتج صور Google على تغريدة حول المشكلة فى عام 2019 ، قائلاً إن الفريق الذى يقف وراء التطبيق كان يعمل على إصلاح بعد ما يقرب من ثلاث سنوات ، وتم إطلاق الإصلاح أخيرًا لكن المشكلة لا تزال قائمة.