شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتباك فى مسبار فوييجر 1 الفضائى التابع لناسا فى موقعه.. وتقرير يشرح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوييجر 1 - أحد اثنين من مجسات الفضاء التى أطلقتها ناسا في عام 1977 لدراسة كوكب المشتري وزحل والأقمار الخاصة بهما يرسل بيانات مربكة إلى الأرض .

ووفقًا لوكالة الفضاء يرسل نظام التحكم في المركبة الفضائية بانتظام بيانات القياس عن بُعد إلى وكالة ناسا التي تشير إلى موقعها، لكن الفريق الهندسي في Voyager 1 أصيب مؤخرًا بالحيرة بسبب قراءات من المركبة الفضائية تحتوي على بيانات مختلطة أو غير دقيقة، وفقا لتقرير engadged.

والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن المسبار البالغ من العمر 45 عامًا في حالة جيدة وبخلاف ذلك لا تزال إشارته قوية ولم يتسبب الخلل في تشغيل الوضع الآمن، ويبدو أن فوييجر 2 ( مسبار أخت فوييجر 1 ) بخير تمامًا.

وقالت سوزان دود ، مديرة مشروع برنامج فوييجر فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "إن لغزًا كهذا يشبه إلى حد ما الدورة التدريبية في هذه المرحلة من مهمة فوييجر".

والمركبة الفضائية تبلغ من العمر 45 عامًا تقريبًا ، وهو ما يتجاوز بكثير ما توقعه مخططو المهمة ونحن أيضًا، وفى الفضاء بين النجوم يوحد بيئة عالية الإشعاع لم تطير فيها أي مركبة فضائية من قبل لذلك هناك بعض التحديات الكبيرة التى يواجهها الفريق الهندسي ".

والتواصل مع فوييجر 1 قول أسهل من فعله وكلا المسبارين الآن بعيدان عن الأرض أكثر من بلوتو - فوييجر 1 على بعد 14.5 مليار ميل تقريبًا من كوكبنا. يستغرق الأمر ما يقرب من يومين لتلقي استجابة من المركبة الفضائية بعد إرسال رسالة ، وفقًا لوكالة ناسا.

وقال دود، إن وكالة ناسا قد تكون قادرة على حل المشكلة من خلال تغييرات البرامج أو أحد أنظمة الأجهزة الزائدة عن الحاجة للمركبة الفضائية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسيتعين على الوكالة "التكيف" مع هذا الخلل.

وفى كلتا الحالتين ، ستفقد وكالة ناسا الاتصال بكلتا الطائرتين بدون طيار في السنوات القليلة المقبلة عندما تنفد طاقتهما.

ويعمل كل من فوييجر 1 وفوييجر 2 على البلوتونيوم 238 ، والذى يتحلل بمرور الوقت، ويقدر العلماء أنه بحلول عام 2025 لن يكون لدى أى من المسبارين ما يكفي من البلوتونيوم 238 ليظل يعمل بشكل صحيح.

وهناك إمداد محدود من البلوتونيوم المتبقي على الأرض ، وإنتاجه يستغرق وقتًا طويلاً ويشكل تحديًا، ولسنوات عديدة زودت روسيا ناسا بالبلوتونيوم 238 ، حتى قطعت هذه الاتفاقية في عام 2015.

ولحسن الحظ بالنسبة لوكالة ناسا أعادت وزارة الطاقة الأمريكية بدء إنتاج البلوتونيوم المحلي 238 في مختبر أوك ريدج ، مما جعل عددًا من بعثات وكالة ناسا الحالية والمستقبلية ممكنة بما فى ذلك وكالة ناسا المثابرة روفر .