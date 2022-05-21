«جدري القرود» يصل إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بمرض "جدري القرود".

وأفادت صحسفة "جيروزاليم بوست"، بأنه قد "تأكدت الحالة لدى رجل وصل مؤخراً إلى إسرائيل من أوروبا الغربية".

وقالت الصحيفة إن المريض يتواجد حالياً في عيادة في تل أبيب، مشيرة إلى أن حالته لا تسبب قلقاً لدى الأطباء، فهو يعاني من أعراض خفيفة، ولكنه يبقى حاليا في الحجر الصحي تحت إشراف الأطباء.

وانتشر فيروس جدري القرود في عدد من دول أوروبا الغربية في أبريل ومايو، وقد تم اكتشافه الآن في قارات أخرى.

وتقول وكالة "سبوتنيك" الروسية إنه تم اكتشاف الفيروس مؤخرًا في 11 دولة على الأقل، وهي أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد.

وتعقد منظمة الصحة العالمية قريبًا اجتماعًا طارئًا مع كبار الخبراء لمناقشة تفشي المرض.