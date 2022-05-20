شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يشرح السبب وراء عدم امتلاكه لأى عملة مشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت ، غير معجبًا بالعملات المشفرة، حيث قال جيتس ، رابع أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 125 مليار دولار ، خلال تبادل اسألني أي شيء أمس الخميس على موقع Reddit أنه لا يمتلك أي عملة رقمية.

وقال "أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيّمة، تعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة، وقال إن قيمة العملة المشفرة هي فقط ما يقرر شخص آخر أن شخصًا آخر سيدفعه مقابل ذلك ، لذا لا تضيف إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى.

وقد أعرب جيتس في السابق عن بعض الشكوك بشأن البيتكوين، ففي مقابلة مع بلومبرج في فبراير ، أعرب الملياردير عن قلقه من انغماس الناس العاديين في جنون البيتكوين، خاصة وأن سوق العملات المشفرة يشهد تراجعاً حقيقياً بعد انهيار عملة TerraUSD المستقرة الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى انخفاض العملات الرقمية الأخرى معها. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 27٪ هذا الشهر ، بينما تراجعت إيثريوم بنسبة 36٪.

وقال في (فبراير): "إذا كان لديك أموال أقل من إيلون ، فمن المحتمل أن تنتبه"، وتطرق جيتس إلى مجموعة واسعة من الموضوعات خلال AMA، ونفى مرة أخرى نظرية المؤامرة الغريبة بأنه يريد تعقب الناس عن طريق زرع شرائح صغيرة في رؤوسهم عن طريق اللقاحات.

وحول ما إذا كان يتعين على أصحاب المليارات دفع المزيد من الضرائب ، حذر جيتس ، الذي قال سابقًا إنه سيدفع المزيد من الضرائب ، من أن الارتفاع الشديد قد يؤدي إلى مزيد من المتهربين من الضرائب، وغالبًا ما يؤدي الحصول على معدلات هامشية أعلى من 60٪ إلى الكثير من التجنب المعقد إذا كان نظامك يسمح بذلك.

ومن الغريب أن يكون معدل ربح رأس المال أقل من معدل الدخل العادي. وقال إن الضريبة العقارية يمكن أن تزيد إلى حد ما عن 60٪ - ومن المدهش أن عدد الدول التي تمتلكها قليل.

وفي رده على انتقادات ماسك العلنية ، قال جيتس في وقت سابق من هذا الشهر إن تقصير تسلا "لا علاقة له بالتغير المناخي" ، مشددًا على أن هناك فرقًا بين الرهان ضد شركة تصنيع سيارة كهربائية واحدة والمراهنة على السيارات الكهربائية بشكل عام.