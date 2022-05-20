شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار لتسوية دعوى التحرش الجنسي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وظهر ماسك في الأخبار بسبب محاولته الاستحواذ على Twitter مقابل 44 مليار دولار، ووفقًا للتقرير ، تم الدفع في عام 2018 إلى مضيفة طيران مجهولة الهوية عملت كموظف عقد في طائرة شركة سبيس إكس، وقد وقع الحادث أثناء رحلة إلى لندن.
ووفقًا لمقابلات ووثائق حصلت عليها "إنسايدر" ، اتهمت الموظفة "ماسك" بالتحرش بها، فيما أخبر أحد أصدقاء المضيفة Insider عن المزاعم بعد أن طلب منه محامي المضيفة التوقيع على إعلان يدعم الادعاءات في عام 2018.
وبحسب التقرير ، رفضت المضيفة القيام بأي استجابة لتحرشات "ماسك" وأنها كانت "مستاءة حقًا" بعد الرحلة، ووفقًا لـ Insider ، اشتكت المضيفة إلى قسم الموارد البشرية في SpaceX في عام 2018 ، مدعية أن حياتها المهنية قد عانت نتيجة لرفضها.
ووفقًا للتقارير ، قدمت الشركة الشكوى إلى وسيط بدلاً من محكمة أو محكمًا ، ووقعت المصاحبة اتفاقية فصل بقيمة 250 ألف دولار تمنعها من انتقاد ماسك أو شركاته ، بما في ذلك SpaceX و Tesla، وشمل ذلك مناقشة الدفع بشكل عام.