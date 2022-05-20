شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار لتسوية دعوى التحرش الجنسي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن سبيس إكس دفعت 250 ألف دولار لموظفة لتسوية ادعاء قدمته بأنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل مؤسس الشركة إيلون ماسك في عام 2016 ، وفقًا لما ذكره موقع Business Insider.

وظهر ماسك في الأخبار بسبب محاولته الاستحواذ على Twitter مقابل 44 مليار دولار، ووفقًا للتقرير ، تم الدفع في عام 2018 إلى مضيفة طيران مجهولة الهوية عملت كموظف عقد في طائرة شركة سبيس إكس، وقد وقع الحادث أثناء رحلة إلى لندن.

ووفقًا لمقابلات ووثائق حصلت عليها "إنسايدر" ، اتهمت الموظفة "ماسك" بالتحرش بها، فيما أخبر أحد أصدقاء المضيفة Insider عن المزاعم بعد أن طلب منه محامي المضيفة التوقيع على إعلان يدعم الادعاءات في عام 2018.

وبحسب التقرير ، رفضت المضيفة القيام بأي استجابة لتحرشات "ماسك" وأنها كانت "مستاءة حقًا" بعد الرحلة، ووفقًا لـ Insider ، اشتكت المضيفة إلى قسم الموارد البشرية في SpaceX في عام 2018 ، مدعية أن حياتها المهنية قد عانت نتيجة لرفضها.

ووفقًا للتقارير ، قدمت الشركة الشكوى إلى وسيط بدلاً من محكمة أو محكمًا ، ووقعت المصاحبة اتفاقية فصل بقيمة 250 ألف دولار تمنعها من انتقاد ماسك أو شركاته ، بما في ذلك SpaceX و Tesla، وشمل ذلك مناقشة الدفع بشكل عام.