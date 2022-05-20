شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك للموظفين: ممنوع الحديث عن الإجهاض في مكان العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت Meta (المعروفة سابقًا باسم Facebook) استخدام كلمة "إجهاض" في منصتها الداخلية لمراسلة الموظفين المسماة Workplace ، مشيرةً إلى "الخطر المتزايد" المتمثل في إمكانية اعتبار منصة وسائل التواصل الاجتماعي "بيئة عمل معادية"، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

ووفقًا لتقرير في The Verge ، أخبر مسؤول تنفيذي في Meta الموظفين أنه ممنوع من الحديث عن الإجهاض في مكان العمل وفقًا لسياستهم، وقال التقرير إن السياسة تحظر على الموظفين مناقشة "الآراء أو النقاشات حول كون الإجهاض صحيحًا أو خاطئًا ، ومدى توافر الإجهاض أو حقوقه ، والآراء السياسية والدينية والإنسانية حول هذا الموضوع".

وبحسب ما ورد قالت جانيل جيل ، نائبة رئيس قسم الموارد البشرية في ميتا ، للموظفين في اجتماع أن الإجهاض كان "أكثر الموضوعات إثارة للانقسام والتي تم الإبلاغ عنها" من قبل الموظفين في مكان العمل، وانتقد الموظفون هذه الخطوة ، قائلين إن السياسة تتعارض مع السياسات الأخرى في الشركة التي تسمح بالمناقشة حول 'Black Lives Matter' ، وحقوق الهجرة والمتحولين جنسياً.

ووصفت شيريل ساندبرج ، مديرة العمليات في ميتا ، الإجهاض بأنه "أحد حقوقنا الأساسية"، وكتبت على صفحتها على فيسبوك مؤخرًا: "كل امرأة ، بغض النظر عن مكان إقامتها ، يجب أن تكون حرة في اختيار ما إذا كانت ستصبح أماً ومتى.

ومع ذلك ، كتب أحد كبار المديرين التنفيذيين في Meta ، نعومي جليت ، في منشور داخلي أنه "في العمل ، هناك العديد من الحساسيات حول هذا الموضوع ، مما يجعل من الصعب مناقشتها في مكان العمل".

وقالت إنه لم يُسمح للموظفين إلا بمناقشة الإجهاض في العمل "مع زميل موثوق به في مكان خاص (مثل البث المباشر ، والدردشة ، وما إلى ذلك)" وفي "جلسة استماع مع مجموعة صغيرة تصل إلى 5 أشخاص متشابهين في التفكير من أجل أظهر التضامن "، وأشار التقرير إلى أن سياسة حظر مناقشة الإجهاض تسببت في انقسام بين موظفي ميتا.