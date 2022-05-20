شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تستعد لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد منصة سناب شات Snapchat لتقديم ميزة جديدة للرقابة الأبوية يطلق عليها اسم "Family Center".

وذكر موقع "تك كرانش" التقني اليوم الجمعة - أن ميزة التحكم الأبوي الجديدة ستسمح للآباء بمعرفة أصدقاء ابنهم المراهق على التطبيق بالإضافة إلى الأشخاص الذين كانوا يتراسلون معهم على مدار الأيام السبعة الماضية.

وأثار إيفان شبيجل الرئيس التنفيذي لشركة Snap، العرض المخطط لأول مرة خلال مقابلة في أكتوبر الماضي، حيث أوضح أن الميزة ستمنح الآباء رؤية أفضل لكيفية استخدام المراهقين للخدمة، ونأمل أن تجعلهم يشعرون براحة أكبر مع التطبيق.