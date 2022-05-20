شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تطرح ميزة اكتشاف جديدة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون انتقاء شيء جديد لمشاهدته من عدد كبير من ألقاب الأطفال على Netflix أمرًا مربكًا لكل من الآباء والأطفال.

وأحيانًا يكون الأطفال غير حاسمين لكن ميزة "Mystery Box" الجديدة لخدمة البث المباشر على Netflix Kids المتوفرة اليوم يمكن أن تترك القرارات للخوارزمية، وفقا لتقرير engadged.

وعلى غرار خيار "Play Something" لمجموعة البالغين ، ستختار ميزة Mystery Box عنوانًا جديدًا لم يشاهده المشاهدون من قبل.

كن مطمئنًا لن يكون العرض أو الفيلم الجديد الذي يختاره Mystery Box اختيارًا كاملًا لأحرف البدل ستكون العناوين مشابهة للعروض التي اعتبرها المشاهدون بالفعل مفضلاتهم.

ولتجربة Mystery Box ، حدد ملف تعريف الطفل على Netflix على أي منصة من اختيارك، ثم انتقل إلى "صف المفضلة" أعلى الصفحة الرئيسية.

وأخيرًا ، مرر مؤشر الماوس فوق خيار "Mystery Box" لرؤية مجموعة مختارة من العناوين الجديدة، ووفقًا لمتحدث باسم Netflix ستعرض آلية الاكتشاف الجديدة خيار عرض جديدًا واحدًا يوميًا.

وعندما يتعلق الأمر ببرامج الأطفال ، فإن Netflix لديها منافسة أكثر من أى وقت مضى، وتخطط منافستها الرئيسية في الفضاء - Disney + - لإنفاق 32 مليار دولار على المحتوى للسنة المالية 2022، كما تقدم Hulu و HBOMax و Apple TV + برامج للأطفال.

وحصلت Netflix العام الماضى على بعض عناوين IP رفيعة المستوى بما في ذلك شركة Roald Dahl Story Company ، ولكن نظرًا لالتزامها الحالي بخفض التكاليف في ضوء الانخفاض التاريخي في عدد المشتركين في وقت سابق من هذا العام ، فمن المحتمل أن نرى Netflix أكثر حذراً فى المضى قدمًا.