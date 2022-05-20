شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "VK" الروسية تطلق متجر تطبيقاتها الإلكترونى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على شبكة "VK" الروسية أنهم سيطلقون قريبا متجر تطبيقات إلكتروني منافس لمتجر تطبيقات جوجل، وفقا لتقرير RT .

وحول الموضوع قال المدير العام لشركة"VK"، فلاديمير كيرينكو: "في الـ 25 من مايو الجاري سيبدأ متجر RuStore الإلكتروني الروسي بالعمل بالنسبة للأجهزة التي تعتمد أنظمة أندرويد، ليصبح هذا المتجر بديلا لمتجر Google Play الذي حذف العديد من التطبيقات الروسية".

وأضاف "في التاريخ المذكور نخطط لإطلاق النسخة الاختبارية لهذا المتجر، لدينا أكثر من 100 تطبيق مخصص له الآن.. اتفقنا على أن نكون منفتحين في التعامل مع المبرمجين الروس والمبرمجين عموما ومطوري التطبيقات الأجانب أيضا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإصدار التجريبي لمتجر التطبيقات المذكور سيوفر أقساما خاصة للمبرمجين ومطوري التطبيقات، وسيدعم بأنظمة حماية إلكترونية من Kaspersky Lab، والصيف القادم سيدعم أيضا بخدمات الدفع الإلكتروني، وقبل نهاية العام الجاري سيوفر أدوات خاصة للمحللين والعاملين في مجال الدعاية الإلكترونية.

وكانت روسيا قد أعلنت منذ مدة عن نيتها إطلاق متجر NashStore للتطبيقات إيضا، والذي طور محليا بالتعاون مع خبراء من "VK" وعدة شركات روسية، وهدف روسيا من إطلاق هذه المتاجر الإلكترونية هو الاستغناء عن متاجر غوغل وآبل وبعض الشركات الأخرى بعد أن قامت هذه الشركات بحذف أو تقييد التطبيقات الروسية.