شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة أمريكية: تجربة الموظف الرقمى يشكل أمراً ضرورياً للشركات منذ بداية الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة جديدة، إن تجربة الموظف الرقمي هي عنصر هام ورئيسي في جهود الشركات لتمكين القوى العاملة وفق نظام العمل الهجين، وأن تجربة العمل المتميزة للموظفين تتطلب أربعة مكونات رئيسية هي: تقديم التجربة، وقياس التجربة، والتحليل، والمعالجة.

وأصبح الاستثمار في تجربة الموظف الرقمية واعتمادها يشكل أمراً ضرورياً للشركات التي تتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه نظام العمل الهجين.

ووفقًا للدراسة، فقد أولى 75% من المشاركين تجربة الموظفين الرقمية أولوية قصوى منذ بداية الجائحة. وعند سؤال المشاركين حول أبرز أولويات العمل التي تدفع إلى تحسين تجربة الموظفين الرقمية، أكد 80% من المشاركين رغبتهم بتعزيز إنتاجية الموظفين.

في حين عبر 75% منهم عن أملهم في أن تساهم حلول تجربة الموظفين الرقمية في تحسين تجربة الموظفين بشكل عام، وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم، وفقا للدراسة التى أجرتها "فورستير الاستشارية" بتكليف من شركة "في إم وير" العالمية.

وتولي الشركات التي اعتمدت أسلوب العمل الهجين أولية هامة للاستثمار في تجربة الموظف الرقمية، نظراً لمساهمتها الكبيرة في دعم الموظفين وفرق تكنولوجيا المعلومات، وتمكينهم من إحداث التأثير الإيجابي المطلوب، والقيام بالمهام والأعمال المختلفة على أكمل وجه. تمثل التجربة الرقمية السلسة ميزة تنافسية هامة للشركات التي تهتم بتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها".

ويواصل الاستثمار في حلول تجربة الموظف الرقمية نموه في ظل سعي الشركات لتحسين مستوى رضا الموظفين لديها.

وعلى الرغم من أن 25% فقط من المشاركين في الدراسة أشاروا لامتلاكهم لحل شامل ومتكامل لتجربة الموظف الرقمية، إلا أن الغالبية (حوالي 60%) تتوقع تنفيذ هذا الحل الشامل في غضون 24 شهرًا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار 84% من المشاركين أن ميزانيتهم لحلول تجربة الموظف الرقمية ستنمو إلى 11-25% من إجمالي ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم على مدار السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يؤكد على أهمية إيجاد حل شامل يدعم احتياجات جميع الموظفين.