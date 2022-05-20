شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تكشف تفاصيل بصفقة إيلون ماسك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة تويتر معلومات بشأن مفاوضات صفقة الاستحواذ عليها من قبل إيلون ماسك، مما يدل على أنه اختار عدم طرح الأسئلة حول أعمال شركة وسائل التواصل الاجتماعي التي استشهد بها الآن في إعلان أن عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار معلقة حسبما نقلت aitnews.

وتصور المعلومات ماسك وهو مندفع لإبرام صفقة بأفضل عرض له، وتظهر بأن ماسك تفاوض على صفقة تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع في 23 أبريل و 24 أبريل دون إجراء أي إجراءات واجبة.

ومنذ توقيع الصفقة في 25 أبريل، شكك ماسك في دقة الإيداعات العامة لتويتر حول حسابات البوتات التي تمثل أقل من 5٪ من قاعدة مستخدميها، مدعيًا أن عددها قد يمثل نسبة 20٪ على الأقل.

وتوقع باحثون مستقلون أن بين 9٪ إلى 15٪ من ملايين الحسابات عبر المنصة هي بوتات. وقال ماسك عبر تويتر: رفض الرئيس التنفيذي باراج أجراوال تقديم دليل على تقدير شركته ولا يمكن إتمام الصفقة حتى يفعل ذلك.

وتظهر البيانات الجديدة أن ماسك لم يبذل أي جهد للحصول على معلومات حول المشكلة في الفترة التي سبقت الصفقة.

وقالت تويتر: لم يطلب ماسك الدخول في اتفاقية سرية أو طلب من تويتر أي معلومات غير عامة تتعلق بتويتر.

ولا تشير المعلومات إلى التهديدات التي نشرها ماسك بشأن عدم إتمام الصفقة دون معرفة عدد حسابات البوتات.

وبدا مستثمرو تويتر مقتنعين بأن الصفقة بالسعر المتفق عليه أصبحت الآن غير واردة. وتم تداول أسهم الشركة حول 37.55 دولار، أي أقل بنسبة 30٪ من سعر الصفقة البالغ 54.20 دولار لكل سهم.

واقترح ماسك في مؤتمر في ميامي أن الصفقة يمكن أن تتم بسعر أقل، دون تحديد ما يمكن أن يكون. ولم يخبر الشركة بعد أنه يريد إعادة التفاوض على الصفقة.

تويتر ملتزمة بالصفقة

قال خبراء قانونيون إن ماسك قد يخسر على الأرجح في المحكمة إذا حاول الابتعاد عن الصفقة. ولكن قالوا إن أي دعوى قضائية من المحتمل أن تطول وتثير حالة من عدم اليقين بشأن أعمال تويتر.

ويلتزم ماسك تعاقديًا بدفع رسوم انسحاب بقيمة مليار دولار إذا لم يكمل الصفقة. ولكن بإمكان تويتر رفع دعوى ضده لإجباره على إتمام صفقة والحصول على تسوية منه نتيجة لذلك.

ونتيجة لأن ماسك لم يطلب من تويتر معلومات قبل التوقيع على الصفقة، فإنه يجب عليه الآن إظهار أن الإيداعات العامة للشركة كانت خطأ وتسبب مشاكل مالية طويلة الأجل.

وقالت تويتر إنها ما زالت ملتزمة بالصفقة بالسعر المتفق عليه وتتوقع استكمالها في 2022، وأوضحت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها أن ماسك أعرب عن رغبته في الانضمام إلى مجلس إدارتها أو جعلها خاصة في 26 مارس.

ويشير هذا إلى أن ماسك أخطأ في توصيف حصته في تويتر على أنها سلبية عندما كشف عنها في 4 أبريل. وأوضح لاحقًا أنها كانت حصة نشطة.

وتظهر المعلومات أن الرئيس التنفيذي للشركة يحق له الحصول على 60.2 مليون دولار إذا تم إغلاق الصفقة، بينما يحصل المدير المالي للشركة على 46.4 مليون دولار، ويحصل كبير محاميها على 30 مليون دولار.

وتتقاضى شركة جولدمان ساكس 65 مليون دولار مقابل تقديم المشورة لتويتر بمجرد اكتمال الصفقة، بعد أن حصلت على 15 مليون دولار.

بينما تتقاضى شركة جي بي مورجان تشيس 48 مليون دولار بمجرد إغلاق الصفقة، بعد أن حصلت على 5 ملايين دولار مقابل استشارتها.