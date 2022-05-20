شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات أودى تعلن دمج آبل ميوزك فى جميع موديلاتها الأحدث تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمالكي Audi الآن تشغيل Apple Music من خلال أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بهم دون الحاجة إلى توصيلها بأجهزة iPhone الخاصة بهم عبر Bluetooth أو USB، وفقا لتقرير engadged.

وطرحت شركة صناعة السيارات الفاخرة تكاملًا مع Apple Music لجميع سياراتها الأحدث تقريبًا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، بدءًا من عام 2022 حتى السيارات الموجودة بالفعل على الطريق ستحصل على الميزة من خلال التحديث التلقائى عبر الهواء.

وبعد الحصول على التطبيق على أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بهم ، يحتاج مالكو Audi ببساطة إلى تشغيله، واتباع التعليمات التى تظهر على الشاشة واكتب تسجيل الدخول إلى معرف Apple الذي يستخدمونه في Apple Music.

وسيرسل النظام رمز التحقق إلى هواتفهم التى يتعين عليهم إدخالها ، ولكن هذا إلى حد كبير لعملية الإعداد فى أوروبا، ويمكن للمالكين الاستمتاع بأول 3 جيجابايت من البث مجانًا وسيتم دفع تكاليف تدفق البيانات الخلوية اللاحقة من خلال حزمة بيانات متاحة من Cubic-Telekom.

وتأتى سيارات Audi بالفعل مع Apple's CarPlay وبدأت في تجميع البرنامج مع مركباتها الأوروبية فى عام 2015 ومركباتها فى أمريكا الشمالية بعد عام.

ومن خلال CarPlay، يمكن للمستخدمين توصيل هواتفهم بأنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بهم للحصول على الاتجاهات المحسّنة لحركة المرور وإجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستلامها وتشغيل Apple Music على الشاشة.

ومع ذلك فإن طرح Apple Music المستقل هذا يجعل من السهل جدًا الوصول إلى قوائم التشغيل الخاصة بهم وجميع المسارات الأخرى المتاحة على الخدمة.