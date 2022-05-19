شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استطلاع يشير إلى تخلى المشتركين عن نتفليكس على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تسليط الضوء على مشاكل Netflix الحالية من خلال البيانات المنشورة مؤخرًا والتي تشير إلى أن عددًا متزايدًا من مشتركيها على المدى الطويل يتخلى عن خدمة البث، وفقا لتقرير digitartlend.

وتظهر نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة تحليلات البيانات Antenna ونشرته The Information أن 13٪ من الإلغاءات في الربع الأول من هذا العام كانت مرتبطة بمشتركى Netflix الذين استخدموا الخدمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مقارنة بـ 10٪ في نفس الفترة قبل عام، و5٪ فى نفس الفترة قبل عامين.

وقال Antenna ، الذي يصل إلى أرقامه بعد دراسة بيانات من مجموعة من خمسة ملايين أمريكي يشاركون اشتراكات البث الخاصة بهم دون الكشف عن هويتهم، إن الاستطلاع كشف أيضًا أن المشتركين الجدد يمثلون 60٪ من الإلغاءات في الربع الأول من عام 2022 ، بانخفاض 4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022 فترة الثلاثة أشهر السابقة ، مما يشير إلى أنها تحرز بعض التقدم فى محاولتها للاحتفاظ بالعملاء الجدد.

ويأتى الاستطلاع بعد تحديث من Netflix الشهر الماضى كشفت فيه أن 200 ألف مشترك على مستوى العالم قد تخلوا عن خدمة البث فى الربع الأول من هذا العام، على الرغم من أنها تتوقع أن يقفز الرقم إلى مليونى مشترك فى الربع الحالى.

ويمكن أن يضغط العملاء على زر "الإلغاء" لعدد من الأسباب، ولكن من المرجح أن يكون قرار كبح جماح الإنفاق فى مواجهة ارتفاع فواتير الأسر بسبب ارتفاع التضخم عاملاً رئيسياً.

وستشمل مثل هذه التخفيضات فى بعض الحالات تخلى العملاء عن العديد من خدمات البث لصالح خدمة واحدة أو اثنتين فقط ، ومع منافسين مثل Disney + و Amazon Prime و Apple TV + و HBO Max و Hulu ، من بين أمور أخرى ، فإن المنافسة ضيقة.

وأشار بريندان برادى، قائد وسائل الإعلام والترفيه فى Antenna ، إلى أن بعض هؤلاء المشغلين المتنافسين قاموا بسحب المحتوى الخاص بهم من Netflix ووضعه على خدماتهم الخاصة ، مما أجبر Netflix على "الاعتماد بشكل أكبر على أصولها الأصلية التى تعرضت للضرب أو الفشل. "

وفى محاولة لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين، تخطط Netflix لإطلاق فئة مدعومة بالإعلانات برسوم اشتراك شهرية أقل، ربما قبل نهاية هذا العام.

وفى محاولة أخرى لجعل خدمتها أكثر جاذبية، تفكر أيضًا فى إضافة عنصر بث مباشر إلى خدمتها التى تضم العديد من العروض غير المسجلة والعروض الخاصة.