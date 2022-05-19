شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: تسيير أول رحلة غير مأهولة إلى القمر فى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ناسا، أن مركبة Orion ستقوم بأول رحلة غير مأهولة إلى مدار القمر فى شهر أغسطس المقبل، وفقا لتقرير RT .

وأكد بيل نيلسون خلال جلسة استماع في لجنة التخصيصات بمجلس النواب الأمريكى، على أنه ضمن برنامج Artemis القمرى، من المقرر أن تقوم مركبة أوريون الفضائية في شهر أغسطس المقبل، برحلة غير مأهولة إلى مدار حول القمر كجزء من البرنامج القمرى.

ويذكر أن، ناسا أعلنت في ربيع عام 2019، عن مشروع برنامج أرتميس القمري، الذي يتكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى (Artemis 1) رحلة غير مأهولة لمركبة Orion حول القمر والعودة إلى الأرض، المرحلة الثانية (Artemis 2) هي رحلة مأهولة إلى مدار حول القمر.

المرحلة الثالثة للمهمة (Artemis 3)، تخطط ناسا لهبوط رواد الفضاء على القمر ثم إرسالهم إلى المريخ في منتصف الثلاثينيات تقريبًا.

وكما هو معلوم تتغير مواعيد هذه المراحل بسبب صعوبات مختلفة، فقبل فترة كانوا فى ناسا يصرون على استمرار إعداد رواد الفضاء للهبوط على القمر عام 2024.

ولكن في نهاية العام الماضى أعلن بيل نيلسون أن هذا غير ممكن من الناحية التقنية، ولذلك يجب تغيير الموعد على الأقل إلى عام 2025 .