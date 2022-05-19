شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال متجر Apple Store فى مركز التجارة العالمى يتهمون الشركة بخرق النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة The Communications Workers of America تهمة ممارسة العمل غير العادلة ضد شركة Apple هذا الأسبوع، وفقا لتقرير engadged.

ويتهم الاتحاد العمالى العملاق التكنولوجى بانتهاك العديد من قوانين العمل الفيدرالية فى متجره الرئيسى فى مركز التجارة العالمى.

وتزعم الشكوى أن شركة آبل استجوبت العمال فى متجر WTC بشأن "أنشطتهم المنسقة المحمية ويُزعم أيضًا أن شركة Apple قامت بمراقبة هذه الأنشطة، أو على الأقل جعل الموظفين يعتقدون أنهم يخضعون للمراقبة بناءً على ما قدمته المجموعة ، ووقعت هذه الحوادث فى 3 مايو.

وبحلول 15 مايو، قالت المجموعة إن شركة آبل "نفذت بشكل غير قانونى" قاعدة فى المتجر تمنع الموظفين من نشر منشورات نقابية فى مناطق العمل أثناء فترات الراحة.

علاوة على ذلك، فهى تتهم عملاق التكنولوجيا بإلقاء خطب "جمهور أسير" مصممة لثنيهم عن الانضمام إلى النقابات.

وفى وقت سابق من هذا العام، بدأ عمال متجر Apple فى جميع أنحاء الولايات المتحدة التخطيط للانضمام إلى نقابات فى محاولة لدفع الشركة إلى زيادة رواتبهم، والتى يزعمون أنها لا تتماشى مع تكاليف المعيشة.

وورد أن شركة آبل استأجرت شركة محاماة مناهضة للنقابات Littler Mendelson ، والتى تعتبر ستاربكس وماكدونالدز عملاء .

ووفقًا لتقرير Motherboard ، بدأت الشركة مؤخرًا أيضًا فى تسليح مديرى متاجرها بنقاط نقاش مناهضة للنقابات، ويبدو أنهم تلقوا تعليمات لإخبار الموظفين أنهم قد يفقدون فرص العمل، وكذلك الإجازة الشخصية ومرونة العمل إذا انضموا إلى نقابة.

كما قدم عمال الاتصالات فى أمريكا شكوى بشأن ممارسات العمل غير العادلة ضد شركة Apple نيابة عن العمال في متجر Cumberland Mall في 17 مايو.

وفى ذلك، اتهمت المجموعة الشركة بعقد اجتماعات إلزامية للجمهور الأسير فيما يتعلق بالانتخابات النقابية القادمة لموقع أتلانتا المقرر إجراؤها في أوائل يونيو.

قال تيم دوبناو، نائب المدير المنظم لـ CWA:

يطالب عمال التجزئة في Apple في جميع أنحاء البلاد بصوت فى الوظيفة ومقعد على الطاولة، ولسوء الحظ وفى تناقض مع قيمها المعلنة استجابت شركة Apple مثل شركة أمريكية نموذجية بأساليب قاسية مصممة لترهيب وإكراه العمال، وأن أفضل ما يمكن أن تفعله Apple هو السماح للعمال بالاختيار لأنفسهم ما إذا كانوا يريدون نقابة أم لا.

وعندما نتعرف على المواقف التي تنتهك فيها Apple قانون العمل، فإننا نعتزم تحميل الشركة المسؤولية ومساعدة العمال فى الدفاع عن حقوقهم بموجب قانون.