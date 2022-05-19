شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر علامة تبويب Spaces على نظام Android.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر العام الماضى اختبار علامة تبويب Spaces المخصصة داخل إصدار iOS من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، وفقا لتقرير engadged.

وتسمح علامة التبويب حتى إذا لم يكن لديك وصول إلى iPhone للمستخدمين بمشاهدة قائمة منسقة بغرف الصوت الحى النشطة، مع خيار تصفيتها بناءً على اهتماماتك.

وأعلن تويتر مساء أمس توسيع الاختبار ليشمل مستخدمى Android، وإذا كان لديك حق الوصول إلى الإصدار التجريبي فيمكنك فتح علامة التبويب Spaces بالضغط فوق أيقونة الميكروفون المضافة حديثًا في الجزء السفلي من الواجهة، كما كان من قبل فإن علامة التبويب متاحة باللغة الإنجليزية فقط فى الوقت الحالى.

ومنذ أن بدأ Twitter في اختبار الصوت الحى بتنسيق أواخر عام 2020 استمرت الشركة فى تكرار التنسيق فى مقطع سريع.

وما بدأ كعرض متناثر نسبيًا اكتسب فى الأشهر الأخيرة ميزات مثل تسجيل الصوت فى الماضى.

وأضاف Twitter أيضًا خيار مشاركة المستخدمين مهام الاستضافة المشتركة، وجاء كل ذلك بينما عملت الشركة على منح جميع المستخدمين خيار استضافة الفضاء.