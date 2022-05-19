وداعا للإحراج.. ميزة جديدة من واتساب بشأن الجروبات المزعجة

الشارقة - اميمة ياسر - سيتيح تطبيق واتساب، قريبا ميزة طال انتظارها، وهي الخروج في صمت من الجروبات دون أن يعرف أحد.

وأفادت تقارير تقنية، أن مسئولي الجروبات فقط هم الذين سيكون بإمكانهم من معرفة من يغادر المجموعة، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المستخدمين من المجموعة، رسالة نظام في الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة، مما يسبب الإحراج لدى البعض.

وكان تطبيق واتساب، أتاح ميزتين جديدتين، وهما التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية، وزيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها مع الآخرين.

وقالت واتساب في بيان: "يسعدنا الإعلان أن التفاعل عبر الرموز التعبيرية متاح الآن على أحدث إصدار من التطبيق".

ووعدت الشركة بالاستمرار "في تحسين الميزة من خلال إضافة نطاق أوسع من الرموز التعبيرية في المستقبل".

وأوضحت واتساب أن المستخدمين باتوا قادرين على مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجا، بعد أن كان الحجم السابق 100 ميجا فقط.

كما أعلنت الشركة أيضا أنها ستضاعف الحجم الأقصى للمستخدمين في المحادثات الجماعية قريبا من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.