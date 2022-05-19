شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة عزل الصوت بأجهزة آيفون؟ وكيفية تحسين جودة المكالمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم البعض باستخدام FaceTime Audio أو واتساب بدلاً من إجراء مكالمات هاتفية منتظمة، يرى بعض مستقبلي تلك المكالمات أنها مكالمات هاتفية عادية، ولكن جودة الصوت أفضل من مكالمة هاتفية قديمة الطراز.

لكن اتضح أن البعض لا يقومون بإجراء مكالمات عبر الإنترنت بالطريقة الصحيحة، حيث توجد ميزة جديدة مدفونة في مركز التحكم تعمل على تحسين جودة الميكروفون أثناء المكالمات، سواء كنت تستخدم الصوت فقط أو في الفيديو.

ويطلق عليه عزل الصوت وهو يعمل على معظم أجهزة iPhone و iPad و Mac منذ السنوات القليلة الماضية طالما أنك تستخدم iOS 15 أو macOS Monterey.

يبدو أن أي شيء يدعم الصوت المكاني يدعم أيضًا عزل الصوت من الصعب جدًا العثور عليه ، ولا يمكنك الوصول إلى الإعداد إلا عندما تكون في مكالمة بالفعل: يمكنك التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى (أو النقر فوق الزر في الزاوية العلوية اليمنى من جهاز Mac) للوصول إلى مركز التحكم ، ثم انقر فوق الزر "وضع الميكروفون" حسبما نقل موقع The verege.

خياران آخران:

وسيسمح تطبيق Wide Spectrum للأشخاص الآخرين الموجودين في مكالمتك بسماع المزيد من ضوضاء الخلفية ، والتي أعتقد أنها مفيدة إذا كنت ترفع هاتفك في حفلة موسيقية ولكن يبدو أنه أمر قد يكون مزعج للآخرين على الخط. لكن عزل الصوت هو الأفضل .

وعندما تقوم بتمكين عزل الصوت، يبدأ جهازك في معالجة الصوت القادم إلى الميكروفون الخاص بك بقوة من أجل إزالة ضوضاء الخلفية.

عند تشغيل الإعداد على جهاز آيفون، تختفى جميع الاصوات وكذلك MacBook، في عملية عزل الصوت ، يبدو أن Apple تقربه أيضًا، هناك القليل من الصدى لذلك يبدو أنك تمسك هاتفك بوجهك حتى عندما لا تكون كذلك. المفاضلة هي أن صوتك يبدو بالتأكيد أكثر معالجة ، ولكن يبدو أنه تتم معالجته دائمًا من خلال تطبيقات مثل FaceTime أو Zoom.

مشكلتان فقط في عزل الصوت

أولاً، إنه ليس إعدادًا عامًا لذا سيتعين عليك تمكينه في كل تطبيق تستخدمه لإجراء المكالمات، ثانيًا، إنه لا يعمل في كل مكان.

وتوفر آبل ميزة عزل الصوت من خلال واجهة برمجة تطبيقات على iOS و iPadOS و macOS ، ولكن لا يدعمها كل تطبيق.

على الأجهزة المحمولة يكون السجل جيدًا فى كل من سناب شات واتساب و Slack وسيجنال وإنستجرام، على الرغم من أن تيك توك لا يدعمها

كان برنامج زووم يعمل على نظام التشغيل iOS ولكن ليس على جهاز ماك، ولا توجد طريقة لتشغيله لأي تطبيقات داخل المتصفح بقدر ما تستطيع، بحيث يستبعد تطبيق Google Meet وعدد قليل من التطبيقات الأخرى.

وفقا للتقرير لا توجد أوضاع ميكروفون على الإطلاق للمكالمات الهاتفية على الرغم من أن هذا هو المكان الذي من المحتمل أن تستخدم فيه القليل من التحسين، لكن حتى في الأوضاع العادية، تقوم آبل ببعض أعمال إلغاء الضوضاء.