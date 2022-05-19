شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تختبر معارض NFT عبر صفحات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة سبوتيفاي طريقة للفنانين لعرض مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وكانت شركة بث الموسيقى قد أطلقت الاختبار لبعض المستخدمين عبر أندرويد في الولايات المتحدة، وتتضمن حاليًا معاينات NFT لفنانين مثل Steve Aoki و The Wombats حسبما نقلت aitnews.

وقال متحدث باسم المنصة في بيان: تجري سبوتيفاي اختبارًا تساعد فيه مجموعة صغيرة من الفنانين في الترويج لعروض NFT الحالية التابعة لجهات خارجية عبر حسابات الفنانين.

وأضاف: نجري بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجارب الفنانين والمعجبين. تنتهي بعض هذه الاختبارات بتمهيد الطريق لتجربة أوسع بينما يخدم البعض الآخر مهمة التعلم.

وتحاول المزيد من الشركات اللحاق بموجة NFT. ولكن يبدو أن هذه الزيادة الأولية قد تتلاشى (على الأقل في الوقت الحالي).

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، انخفضت مبيعات NFT اليومية بنسبة 92% من 225000 في شهر سبتمبر من العام الماضي إلى 19000 فقط اعتبارًا من 3 مايو.

كما أن عدد محافظ NFT النشطة في انخفاض أيضًا، من نحو 119000 في شهر نوفمبر إلى 14000 في نهاية شهر أبريل.

وبعد الانتقال إلى كل من صفحات الفنانين Steve Aoki و The Wombats، يظهر معرض NFT الموجود أسفل قائمة الأغاني.

ويؤدي النقر فوقه إلى إظهار مجموعة من NFT التي يمكنك التمرير خلالها. وإذا حددت NFT، فإنك ترى نسخة مكبرة منه، بالإضافة إلى وصف موجز.

سبوتيفاي تسمح للفنانين بالترويج لـ NFT

تمنحك المنصة أيضًا خيار رؤية المزيد، الذي يوجهك إلى صفحة NFT عبر منصة OpenSea حيث يمكنك شرائها.

ولكن لا يبدو أن منصة بث الأغاني تدعم NFT التي هي مقاطع فيديو أو صور GIF. وتعرض المنصة صورة ثابتة لـ NFT في التطبيق، وليس الفيديو الكامل.

كما أنه لا يحتوي على صوت، وهو أمر غريب بالنسبة لمنصة بث الموسيقى. ويمكنك الاستماع إلى NFT أو معرفة ما إذا كان مقطع فيديو أو صورة GIF من خلال النقر عبر صفحتها ضمن OpenSea.

ولن تحصل سبوتيفاي على عمولة عن أي مبيعات NFT تتم من خلال التطبيق، حيث إنها تختبر التكامل فقط.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الاختبار متاحًا لأي فنانين آخرين أو ما إذا كان يقتصر على Steve Aoki و The Wombats في الوقت الحالي.

وظهرت شائعات حول دخول سبوتيفاي إلى مساحة Web3 في شهر مارس. وجاء ذلك بعد أن نشرت الشركة قائمتين للوظائف تتعلقان بتقنية البلوك تشين و NFTs.

كما أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية استبيان منبثق عبر تطبيقها يسألهم عن مشاعرهم بشأن NFT.