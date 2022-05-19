شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن تعليق السير فى الفضاء بعد تسرب المياة فى خوذة رائد الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أنها ستعلق السير فى الفضاء غير الطارئ على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وسوف تحقق في سبب تسرب المياه إلى خوذة رائد فضاء أثناء المشي فى مارس، وفقا لتقرير digitartlend.

وقالت دانا ويجل، نائبة مدير برنامج محطة الفضاء الدولية، هذا الأسبوع إلى أن نفهم بشكل أفضل ما قد تكون عليه العوامل السببية أثناء السير في الفضاء الأخير مع بدلات الفضاء، فإننا لا نذهب إلى السير فى الفضاء .

وأضاف ويجل أنه كان من المهم لناسا "معالجة واستبعاد أوضاع فشل النظام الرئيسية" فيما يتعلق بالحادث الأخير.

وجرت عملية السير فى الفضاء المعنية التى أجراها رائد فضاء ناسا راجا شارى ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية ماتياس مورير - خارج محطة الفضاء الدولية فى 23 مارس.

وبمجرد عودة ماورير إلى غرفة معادلة الضغط بالمحطة في نهاية الرحلة التي استغرقت سبع ساعات ، تم العثور على الماء يتم تجميعها داخل خوذة ماورر.

وكشف تحقيق أولى أن ما يصل إلى 50٪ من الواقى كان مغطى بالماء، مع وجود المزيد فى وسادة امتصاص فى الجزء الخلفى من خوذة الفضاء الخاصة به.

ولم يتم اعتبار حالة ماورر حالة طارئة فى ذلك الوقت، ولكن كان لها أصداء مقلقة لحلقة أكثر خطورة ومهددة للحياة في محطة الفضاء فى عام 2013، وشارك فيه رائد الفضاء الإيطالى لوكا بارميتانو، الذي كاد أن يغرق أثناء سير في الفضاء عندما بدأت خوذته في امتصاص الماء.

وقال بارميتانو لاحقًا إنه أثناء عمله خارج المحطة، بدأت قطرات من الماء تتسرب إلى أنفه وفمه وعينيه ، مما أعاق قدرته على رؤية محيطه بوضوح، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن تراكم السائل بدأ يؤثر سلبًا على تنفسه.

وعلى الرغم من ضعف الرؤية ومشاكل التنفس، ظل بارميتانو هادئًا وشق طريقه بعناية إلى غرفة معادلة الضغط والأمان، وتم طرح المشكلة على مضخة مروحة ملوثة داخل بدلة الفضاء.

ولحسن الحظ، فإن مثل هذه الحوادث أثناء السير في الفضاء نادرة، وحتى الآن لم يتوفى أي رائد فضاء أو أصيب بجروح بالغة خلال عدة مئات من الرحلات خارج المحطة منذ بدء تشغيلها منذ أكثر من عقدين من الزمن.