شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا تجمد التوظيف لفريق التسوق ومسنجر كيدز.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لموقع The Verege أن ميتا تسحب استثماراتها في عدد من المنتجات، بما في ذلك الفرق التي تم تشكيلها في وقت مبكر من الوباء للتنافس مع Zoom وبناء ميزات التسوق، بالإضافة إلى تجميد التوظيف لأدوار هندسية معينة، أوقفت الشركة مؤخرًا أيضًا تعيين، علماء البيانات ذوي المستوى المنخفض.

بينما تسبب تجميد التوظيف في تخوف الموظفين من اقتراب تسريح العمال، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في اجتماع داخلي يوم الخميس الماضي إن تخفيضات الوظائف لم يتم التخطيط لها.

قال زوكربيرج : "لا يمكنني الجلوس هنا وتقديم وعد دائم مستمر بأنه مع تغير الأمور، لن نضطر إلى إعادة النظر في ذلك"، "لكن ما يمكنني قوله هو أنه اعتبارًا من المكان الذي نجلس فيه اليوم، فإن توقعاتنا ليست أنه يتعين علينا القيام بذلك، وبدلاً من ذلك ما نقوم به أساسًا هو أننا نوجه النمو إلى المستويات التي نعتقد أنها ستكون قابلة للإدارة بمرور الوقت ".

إليك ما يبدو عليه هذا الاتصال: بدأ قادة Meta في الأيام الأخيرة في إخبار فرق معينة بأنهم لن يكونوا قادرين على تعيين مهندسين جدد أو تلقي تحويلات داخلية، إنها علامة على أن هذه المنتجات المحددة لا تحقق أرباحًا أو أنها ليست ذات أهمية استراتيجية كافية لمواصلة الاستثمار بينما انخفض سعر سهم Meta بنسبة 43٪ هذا العام.

وتأثرت فرق المنتج بالفعل بالتجميد الهندسي بما في ذلك فيسبوك المواعدة والألعاب و Messenger Kids وفريق التجارة وفريق Remote Presence الذي تم إنشاؤه أثناء الجائحة لإنشاء ميزات مكالمات الفيديو والصوت للتنافس بشكل أفضل مع زووم.

أكد جو أوزبورن، المتحدث باسم ميتا، أن المهندس قام بالتعاقد مع فرق معينة، وقال إن الشركة لا تزال تجند بنشاط لتعلم الآلة وأدوار الذكاء الاصطناعي، قال في بيان تمت مشاركته مع The Verge: "كما أشرنا في أرباحنا الأخيرة، فإننا نقوم بتقييم الأولويات الرئيسية في جميع أنحاء الشركة ووضع الطاقة وراءها، خاصة فيما يتعلق بأعمالنا الأساسية ومختبرات الواقع".

داخل Reality Labs ، التي تجعل زوكربيرج برمجيات وأجهزة metaverse يراهن على مستقبل الشركة، أخبر المدير التقني أندرو بوسورث الموظفين مؤخرًا أن بعض المشاريع ستُنزل في الأولوية لصالح مشاريع أخرى، كما ذكرت رويترز لأول مرة، لن يتم نقل الموظفين من القسم الذي يضم بالفعل أكثر من 17000 شخص، ولم يتم الإبلاغ عن تغييرات الفريق المحددة داخليًا حتى الآن.

لقد تضررت Meta من مزيج من صعود TikTok، وبيع أوسع في أسهم التكنولوجيا، وتغييرات تتبع إعلانات آبل التي تكلف الشركة مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات المفقودة، حسبما قال زوكربيرج للموظفين الأسبوع الماضي، في الوقت نفسه حاول أن يؤكد لهم أن الشركة، بميزانيتها العمومية الثرية وأرباحها الفصلية بمليارات الدولارات، في وضع قوي للتنقل فيما يعتقد الكثيرون في وول ستريت أنه يمكن أن يكون تباطؤًا طويل الأمد في سوق الأسهم.